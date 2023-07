Leclerc snelste in laatste training op Silverstone in wisselvallige omstandigheden

Vincent Bruins

Zaterdag 8 juli 2023 13:32 - Laatste update: 15:12

Charles Leclerc heeft de derde vrije training voor de Britse Grand Prix als snelste afgesloten. De Monegask klokte een rondetijd van 1:27.419 en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Dit was de laatste trainingssessie op Silverstone voor de kwalificatie die later vandaag om 16:00 Nederlandse tijd begint.

De derde vrije training in het Verenigd Koninkrijk werd om 11:30 lokale tijd afgetrapt. De sessie begon onder bewolkte omstandigheden. De wedstrijdleiding gaf bij aanvang van de sessie aan dat er 90% kans op neerslag was en halverwege de sessie openden de hemelsluizen zich dan ook. De buitentemperatuur was 23 graden Celsius en er stond een zuidenwind van twee kilometer per uur.

Slordige openingsfase

De openingsfase van Vrije Training 3 verliep niet voor iedereen voorspoedig. Alexander Albon kon in de eerste tien minuten niet naar buiten, omdat Williams elektronische problemen moest oplossen. Lando Norris moest aan het einde van de pitstraat tot stilstand komen. Een van de engineers van McLaren was vergeten een koelventilator bij het uitlaatsysteem weg te halen. Esteban Ocon ging nogal hard over de kerbs door Copse en uitte zijn zorgen daarover richting Alpine via de boardradio. Logan Sargeant meldde dat iets van auto afvloog en dat er ontzettend hete lucht tegen hem aanblies. De Amerikaanse rookie moest zijn headrest omlaaghouden, terwijl hij langzaam terugreed naar de pits.

Ferrari bovenaan

Voor het eerst dit weekend kwamen de rondetijden onder de 1:28. Carlos Sainz stond na een kwartier bovenaan de rangorde met een 1:27.964, 0.104 seconden sneller dan Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Beiden reden op de zachte band, evenals Lewis Hamilton die vervolgens nog harder ging met een 1:27.948. Daarachter vonden we Max Verstappen, Lance Stroll, Sergio Pérez, Fernando Alonso en Norris op de medium compound. Omdat er regen werd verwacht halverwege de sessie, poogde Leclerc nog een snel rondje te klokken en de Monegask zette dan ook een 1:27.419 neer.

Hemelsluizen open

Alle teams hielden de buienradar in de gaten en dus gingen een boel coureurs, net als Leclerc, nog naar buiten om gauw een rondje op de zachte band te doen. Achter de snelste Ferrari kwam Albon op de tweede positie terecht voor Alonso, Pierre Gasly, Hamilton, Sainz en Sargeant. De Red Bulls gingen niet opnieuw naar buiten en dus zakte Verstappen naar P8 en Pérez naar P14. Achter de Nederlander completeerden George Russell en Yuki Tsunoda de top tien. De andere AlphaTauri van Nyck de Vries kwam op de elfde plaats terecht op een seconde achterstand van Leclerc. Zoals goed voorspeld was door alle teams, arriveerde de regen halverwege Vrije Training 3. Leclerc bleef een extra rondje buiten op de slicks, terwijl de druppels naar beneden kwamen.

Te droog voor intermediates

Dertien van de twintig deelnemers gingen naar buiten op de intermediates. Al gauw gingen de omstandigheden over van regen over het hele circuit naar slechts wat miezer boven Wellington Straight. Norris en Russell gaven meteen aan dat het te droog was voor de band met de groene rand en kwamen weer naar binnen om het rubber zonder groeven eronder te schroeven. Het bleef af en aan regenen en dat zorgde ervoor dat de baan te glad bleef om de rondetijden nog te verbeteren. Leclerc bleef dus op de eerste positie staan tot het einde van de sessie voor Albon, Alonso, Gasly en Hamilton. In de laatste minuten begon de regen echt door te zetten en werkten de intermediates dan eindelijk. Verstappen was op de natte baan het snelst in sector 1, Gasly in sector 2 en Ocon in sector 3. Leclerc maakte nog een onschuldig spinnetje mee in Vale.