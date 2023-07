Verstappen over 2026-motor Red Bull: "We lopen voor op schema

Jan Bolscher

Max Verstappen vertelt dat Red Bull Racing op het goede spoor zit qua de ontwikkeling van de krachtbron voor 2026. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is het nu zaak om vol gas te blijven pushen om te leveren.

De Formule 1 introduceert voorafgaand aan het seizoen van 2026 nieuwe motorreglementen. De krachtbron moet hierdoor minder complex en prijzig worden om te ontwikkelen, in de hoop dat de sport zo interessanter wordt voor nieuwe fabrikanten. En dat is succesvol gebleken. Audi staat inmiddels op de inschrijflijst voor na 2025 en verschillende raceteams hebben hun interesse kenbaar gemaakt om zich bij de grid te voegen. Daarnaast moet de motor duurzamer worden dan de huidige hybride, onder andere doordat een groot deel van het vermogen uit elektrische componenten voort moet komen.

Interessant project

Alhoewel Verstappen al meerdere keren zijn twijfels heeft uitgesproken over de 2026-reglementen, zit zijn team naar eigen zeggen wel op het goede spoor. Red Bull Racing gaat vanaf datzelfde jaar namelijk rijden met een motor van eigen makelij via Red Bull Powertrains. "Het is een heel interessant project voor ons en voor mij is het ook heel belangrijk om te weten wat er gaande is, ook voor mijn toekomst bij het team. Het ziet er heel veelbelovend uit", vertelt Verstappen tegenover onder andere GPFans.

Op het goede spoor

De 25-jarige coureur vervolgt: "Het wordt natuurlijk zwaar om het tegen al deze fabrikanten op te nemen, maar de voortekenen zijn goed. Nu moeten we proberen te leveren. We zijn op het juiste moment begonnen, we lopen voor op schema, maar 2026 staat eigenlijk ook al bijna voor de deur. Er moet nog veel werk verricht worden, maar we zitten op het goede spoor. We moeten vol gas blijven pushen om een goede motor te leveren."