Remy Ramjiawan

Dinsdag 4 juli 2023 07:01 - Laatste update: 07:59

Naast Max Verstappen domineerden de track limits ook de Grand Prix van Oostenrijk. Joey Alders, Aziatische Formule 3-kampioen van 2020, heeft het overschrijden van de track limits op een hele bijzondere manier afgeleerd en bij Goedemorgen GPFans deelt hij het verhaal.

De track limits waren het hele weekend in Spielberg het onderwerp van gesprek. De stewards waren er dan ook druk mee, want uiteindelijk bleken er in totaal zo'n 1200 track limits te zijn overschreden. Het heeft ertoe geleid dat de uitslag van de race nog flink wat uren op zich liet wachten en de sport heeft er geen goed figuur mee geslagen. De coureurs zoeken nu eenmaal het randje op en gingen er geregeld overheen en volgens Alders ligt die verantwoordelijkheid simpelweg bij de rijder.

Regels zijn regels

"Het is heel simpel. Dit zijn de regels en daar moet je gewoon binnenblijven. Track limits dat is iets, dat leer je in de Formule 4 al. Ik heb het zelf ook in de Formule 4 bij Van Amersfoort Racing gehad", zo wijst de 23-jarige coureur naar de lessen die hij heeft meegekregen. "Ik had het ook in de kwalificatie tijdens mijn rookie-seizoen op de Hockenheimring. In de eerste bocht ging ik telkens tijdens de kwalificatie te wijd en daar was mijn teambaas, maar ook mijn engineer niet zo blij mee."

Oplossing Verstappen gevolgd

De truc die uiteindelijk ook bij Verstappen heeft gewerkt, hanteerde Alders ook. "Frits van Amersfoort zei tegen mij: 'Hoe dat vroeger werd aangepakt, ook met Max Verstappen, toen hij nog bij Van Amersfoort zat. Die had toen gewoon tweehonderd keer opgeschreven: ik mag geen track limits pakken.' Die avond was ik in mijn hotelkamer en ik dacht: dat ga ik ook gewoon doen. Ik heb het tweehonderd keer opgeschreven en dat aan Frits van Amersfoort gegeven en de volgende dag hadden we de tweede kwalificatie. Toen heb ik inderdaad geen één track limit meer gepakt", aldus Alders.