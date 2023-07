Remy Ramjiawan

Zondag 2 juli 2023 12:58 - Laatste update: 13:27

Het is raceday en Pirelli heeft de gebruikelijke pitstopstrategieën onthuld. De Italiaanse bandenfabrikant verwacht een twee-stopper als snelste optie, al kunnen de coureurs die een gokje willen nemen ook voor start op geel gaan, om vervolgens te eindigen op de harde compound.

De strategie zal ook in Spielberg weer interessant worden. Het hele weekend hangen er al regenbuien in de lucht en daardoor was de bandenkeuze tijdens de Sprintrace ook interessant. De coureurs begonnen zaterdagmiddag namelijk op de intermediates en halverwege de race waren de droogweerbanden weer de snelste optie. Vooralsnog verwachten de diverse buienradars een kans van dertig procent op regen, maar in de verwachting van Pirelli is er uitgegaan van een droge situatie.

Artikel gaat verder onder video

Strategie

De snelste strategie is volgens het bandenmerk een twee-stopper. Een start op geel is de beste optie volgens Pirelli. Vervolgens kan er vanaf ronde vijftien worden geswitcht naar de harde band, om vanaf ronde 44 over te stappen naar een vers setje van de mediumbanden. Ook kunnen de teams kiezen voor een laatste stint op wit en dan zouden de rijders vanaf ronde 40 tot en met 46 de gelegenheid hebben om over te stappen. Een éénstopper behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. Een start op geel, om vervolgens vanaf ronde 27 de pitstop te maken en over te stappen op de witte band, is dan de beste optie.

The fastest projected strategy for the #AustrianGP: two stops, in two variants 🟡⚪️



But a one-stop could be viable too 🔀 #Fit4F1 pic.twitter.com/9qTgQ8htOL — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 2, 2023

Voorraad banden

Dat Pirelli vooral naar de twee hardste compounds kijkt, heeft vooral te maken met de overgebleven banden. Zo hebben alleen George Russell en Zhou Guanyu nog een vers setje rood over en dat zou bij een late safety car-periode nog wel een rol kunnen gaan spelen.