Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 16:40

De Grand Prix van Oostenrijk werd in 2022 ontsierd door de nodige incidenten op en rondom het circuit en dus is men in 2023 extra op de hoede met meer beveiliging en andere maatregelen. Max Verstappen sprak zich al eerder uit over de hele situatie en ook Lewis Hamilton heeft de fans nu opgeroepen om zich te gedragen.

In 2022 werd de race in Spielberg, vaak zeer populair onder Nederlandse fans, ontsierd door een hoop incidenten. Bezoekers op het circuit werden destijds lastiggevallen door medebezoekers. Er kwamen verschillende meldingen binnen van zaken als seksuele intimidatie, racisme, homofobie en andere beledigende opmerkingen richting andere bezoekers. Veelal was er in dit soort meldingen sprake van [dronken] Nederlandse bezoekers, waardoor de race die in Oostenrijk een feest moest zijn een vieze nasmaak kreeg.

Maatregelen

Na afloop van de Grand Prix en de verschillende meldingen liet de Formule 1 al snel weten het allemaal zeer serieus te nemen en te gaan denken over maatregelen om 2023 beter te laten verlopen. In eerste instantie leek er een alcoholverbod op het circuit ingevoerd te worden, maar op vrijdag bleek dat dit na overleg tussen de beleidsbepalers toch niet de oplossing was. Max Verstappen sprak op donderdag al met duidelijke taal richting de fans, voornamelijk uit de eigen Orange Army: "Niet te dronken worden en ga lekker de race kijken en ervan genieten. Het is goed om ze te zien, ook al dat oranje naast de baan is heel gaaf. Voor hen is het ook leuk, want waar je ook zit op deze baan, je kunt het circuit goed zien."

Hamilton hoopt op verbetering

In navolging van zijn titelconcurrent uit 2021 heeft ook Hamilton zich nu uitgesproken over de hele situatie, die in 2022 dus voornamelijk door 'supporters' uit de Orange Army werd veroorzaakt. "We komen hier op zo'n prachtige plek, dus het was triest om te horen wat er vorig jaar gebeurde", vertelt hij voor de camera van Sky Sports. "Ik weet dat de Formule 1 actie ondernomen heeft om hier een aantal veranderingen door te voeren, maar voor mijn gevoel moet er nog meer werk verricht worden. Uiteindelijk kan het zo zijn dat dezelfde groep weer hier is. We moeten dus heel duidelijk zijn over wat we verwachten van de mensen en hun gedrag op een plek die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ik hoop dat vorig jaar een incident was, fingers crossed."