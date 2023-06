Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 15:58

Lewis Hamilton en Mercedes zijn na jaren van totale dominantie door een diep dal gegaan in de Formule 1, maar langzaamaan lijkt de Duitse formatie terug op te krabbelen. De zevenvoudig wereldkampioen ziet tekenen van vooruitgang, maar geeft toe al een lange tijd ongelukkig te zijn bij de Zilverpijlen.

Langzaam maar zeker lijkt het team van Mercedes steeds verder vooruit te komen en dat was ook wel nodig na een zeer schamele periode in de geschiedenis van de renstal. Nadat de formatie van Toto Wolff de kampioenschappen aaneen reeg vanaf 2014, was het afwachten hoe de vlag erbij hing aan het begin van 2022. Dat was niet best, want de Duitse renstal wist zich totaal geen raad met de nieuwe regelgeving en gloednieuwe W13. Inmiddels lijkt men de aerodynamische reglementen steeds beter onder controle te krijgen en dat biedt hoop.

Niet gelukkig in de Mercedes

Hamilton heeft de verbeteringen van zijn team ook opgemerkt, al is de auto volgens hem nog altijd nog lang niet waar hij moet zijn. De goede resultaten in Barcelona en Montreal zorgen echter wel voor steeds meer positieve gedachten in de pitbox van het team en de Brit heeft dan ook steeds meer verhalen klaar voor de media. Dit weekend kwam hij al met een opvallend idee om de dominantie van teams, in dit geval de Red Bull, in de kiem te smoren door een datum in te stellen als moment dat teams pas aan de auto voor het volgende jaar mogen werken. Daarnaast geeft hij dit weekend in Oostenrijk ook toe hoe hij zich de laatste periode voelt. "Ik ben al meer dan een jaar niet gelukkig in de auto", vertelt hij aan Formula 1.

Onvoorspelbaarheid

De Brit vervolgt: "De stap die we genomen hebben, heeft ons wat meer in de richting geduwd waar ik naar gevraagd heb. Langzaamaan wordt het vertrouwen dat ik heb weer opgebouwd, maar het is nog altijd geen honderd procent. Ik ben nog altijd niet in staat om de volledige potentie van mijzelf te laten zien, maar we komen er wel. Je bent alleen wel gelimiteerd. Daarbij praat ik over de stabiliteit van de auto en het vertrouwen dat je hebt in waar je hem neer kan zetten. Kijk naar vorig jaar, toen zowel ik als George hier crashte. De auto is heel lang onvoorspelbaar geweest, maar hij wordt steeds voorspelbaarder. Dat is positief."