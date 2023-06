Remy Ramjiawan

Dinsdag 20 juni 2023 14:22

Ted Kravitz verwacht dat er na dit seizoen een einde komt aan de dominantie van Red Bull in de Formule 1, omdat de gevolgen van de beperkte windtunneltijd dan voelbaar zullen worden. Het Oostenrijkse team heeft in 2023 tot op heden alle races gewonnen en volgens de Brit zal daar volgend seizoen een halt toe geroepen worden.

De RB19 is net als haar voorganger, de RB18, wederom een enorm snelle wagen. De concurrentie heeft het er maar moeilijk mee om de snelheid van het Oostenrijkse team, maar dan met name Max Verstappen, te evenaren. Toch zijn de reglementen erop gebouwd om het veld dichter bij elkaar te brengen. Zo heeft de constructeurskampioen de minste ontwikkelingstijd, dit om de andere teams een kans te geven. Red Bull heeft daar bovenop nog minder ontwikkelingstijd, want de FIA heeft het team gestraft voor het schenden van de budgetcap.

Dominantie

Kravitz loopt in Ted's Notebook zondagavond zijn rondje langs de teams en heeft met enkele Red Bull-prominenten gebabbeld. Die hebben op hun beurt aan de Brit aangegeven dat zij verwachten dat de dominantie van tijdelijke aard is en dat er richting het einde van het seizoen weleens een verrassing zou kunnen komen. Hoewel de RB19 op dit moment nog een flinke overmacht heeft, lijkt het gat wel kleiner te worden, toch moet daarbij gezegd worden dat Verstappen nog niet echt onder druk heeft gestaan in 2023.

Beperkte ontwikkelingstijd heeft impact op RB20

"Het is me nu duidelijk waarom de bovenvlakken, de sidepods en de rest van de RB19 er min of meer hetzelfde uitzien als de RB18. Adrian [Newey], Pierre Waché en alle mensen bij Red Bull hebben al hun tijd in de winter aan de vloer besteed. En als je denkt: 'Wacht even, hoe zit het met de aerodynamische testbeperkingen van de kostenlimiet, een boete, wanneer komt die er? Pierre Wache, de technisch directeur, had daar donderdag een antwoord op, toen hij zei dat aan het einde van het seizoen het snijden in aerodynamische testtijd effect zal hebben, en cruciaal is dat het ook effect zal hebben op de RB20 van volgend jaar", zo vertelt de Brit. Hij deelt dan ook schoorvoetend de complimenten uit: "Dit gaat Red Bull nog bijten, alleen nu nog niet en zeker niet voordat ze dit jaar het wereldkampioenschap winnen, wat ze verdienen omdat ze een geweldige auto hebben en Max Verstappen briljant rijdt, enzovoort, enzovoort."

Accent verleggen naar 2024

Toch zijn er meerdere manieren om de overmacht die Red Bull Racing heeft, te behouden. Zo vertelde teambaas Christian Horner aan Viaplay dat als de huidige trend zich doorzet, dat het team wellicht al eerder dan gepland, gaat werken aan de RB20. "We doen dit nu al acht races, dus ik hoop dat we nog een tijdje door kunnen gaan. Als we de vaart erin kunnen houden, moeten we al aan volgend jaar gaan denken. Het team in de fabriek heeft fantastisch werk geleverd bij het produceren van deze auto, zij zijn de echte helden", aldus Horner.