Max Verstappen en Red Bull Racing zaten gedurende de slotfase van de race op Circuit de Barcelona-Catalunya niet op één lijn afgelopen zondag. Verstappen dreigde bestraft te worden voor het meermaals overtreden van de track limits, maar wilde met dit risico in zijn achterhoofd toch op zoek gaan naar de snelste ronde. Dr. Helmut Marko heeft nu gereageerd op de situatie.

Verstappen was in Spanje uitermate dominant en schreef de Grand Prix, die hij in 2016 en 2022 al eerder won, wederom op zijn naam. Dankzij een puntloos resultaat in Monaco en een vierde plaats in Spanje voor zijn teamgenoot Sergio Pérez, heeft de Nederlander zijn voorsprong in het kampioenschap uit kunnen breiden van 14 naar 53 punten in slechts twee races. Zijn zege afgelopen zondag was alweer zijn vijfde in zeven Grands Prix tot nu toe dit seizoen.

Binnen de witte lijnen houden

Nog één keer de track limits overschrijden en Verstappen zou een vijf seconden tijdstraf aan zijn broek krijgen. Met een voorsprong van twintig seconden op de Mercedes van Lewis Hamilton had het verder geen impact gehad op de resultaten, maar toch vond Red Bull het risico te groot om voor dat ene puntje voor de snelste ronde te gaan. De regerend wereldkampioen had daar echter maling aan en klokte toch nog de beste tijd. "Ik deed niets verkeerd," lachte Verstappen na afloop van de race. "Zij weten niet hoeveel snelheid ik heb in de auto, nietwaar? Zij zeiden wat de snelste raceronde was en dat ik me er niet druk om moest maken, maar ik wist dat ik het kon. Dus het enige wat ik moest doen, was hem binnen de witte lijnen houden. Ik heb er al met Helmut om gelachen, dus ik ben behoorlijk zeker dat ze vrij tevreden zijn."

Niet boos

Marko, de hoofdadviseur van Red Bull, reageerde bij Sky Sports op de hele situatie: "We wilden niet dat hij zou proberen de snelste ronde te rijden. Je kan het echter niet voorkomen. Hij had al drie waarschuwingen voor track limits. In zo'n positie hoef je niet meer risico te nemen. Maar goed, je kan ook niet boos op hem zijn," aldus de 80-jarige Oostenrijker die ondanks alles toch hartstikke blij was met de overwinning van Verstappen.