Lars Leeftink

Zaterdag 3 juni 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag veroverde Max Verstappen na een chaotische kwalificatie pole position voor de Grand Prix van Spanje, kreeg Pierre Gasly een flinke gridstraf na een incident met Verstappen en Carlos Sainz, reageerde het internet eensgezind op de kwalificatie in Barcelona, werd Gunther Steiner bij de stewards van de FIA geroepen vanwege zijn uitspraken en had Christian Horner lof voor Fernando Alonso. Dit is de GPFans Recap van 3 juni.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen pakt met overmacht pole in Barcelona na verrassende kwalificatie

Max Verstappen heeft zondag pole position veroverde tijdens een chaotische kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje. De Nederlander domineerde en versloeg Carlos Sainz en Lando Norris. Sergio Pérez was al klaar na Q2 en eindigde op P11, terwijl ook George Russell (P12) en Charles Leclerc (P19) teleurstelde. Het verslag lezen van de kwalificatie? Klik hier!

Gasly naar de stewards na incident met Verstappen, ook Hamilton en Russell langs FIA

Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten na afloop van de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje langs de stewards. Pierre Gasly, Carlos Sainz en George Russell zijn ook aan de beurt. De oorzaak van al deze bezoekjes lezen? Klik hier!

Gasly krijgt zes plaatsen gridstraf, Russell formele waarschuwing van FIA

De FIA heeft duidelijkheid gegeven over mogelijke straffen voor Pierre Gasly, Carlos Sainz, Max Verstappen, Lewis Hamilton en George Russell. Al deze coureurs moesten langs de stewards na een chaotische kwalificatie, maar alleen Gasly krijgt een gridstraf. De rest ontsnapt dus of wordt niet als schuldige gezien. Meer lezen? Klik hier!

Internet reageert op dominante kwalificatie Verstappen: "Fantastisch gereden"

Het internet had genoeg om te bespreken na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje. Max Verstappen zou de kwalificatie, die hectisch was, domineren. De Nederlander veroverde daarmee zijn eerste pole position in Spanje. Meer lezen? Klik hier!

Horner complimenteert rivaal Verstappen: "Steekt met kop en schouders uit boven anderen"

Christian Horner heeft Fernando Alonso gecomplimenteerd met het feit dat hij de enige was die Max Verstappen kon uitdagen op de straten van Monte Carlo vorige week. Dat liet de teambaas van Red Bull Racing, die vergelijkingen ziet tussen Verstappen en Alonso, weten na de Grand Prix van Monaco. Meer lezen? Klik hier!

Steiner op matje geroepen bij FIA na schadelijke opmerkingen en mogelijk wangedrag

Guenther Steiner, de teambaas van Haas, is op het matje geroepen bij de FIA na bepaalde opmerkingen over de wedstrijdleiding. Een van de stewards van dit raceweekend heeft zich teruggetrokken uit dit onderzoek, vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Meer lezen? Klik hier!