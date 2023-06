Marko ziet in Pérez geen bedreiging, Teambazen reageren op vloer RB19 | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 juni 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werden de eerste en tweede vrije trainingen verreden. Max Verstappen wist in beide sessies de tijdenlijsten aan te voeren, maar daarnaast kwam er nog het één en ander naar buiten qua nieuws. Zo geeft Helmut Marko toe dat hij in Sergio Pérez nooit echt een bedreiging voor Max Verstappen heeft gezien. Daarnaast hebben de teambazen de RB19 van Pérez in Monaco ook in de lucht zien hangen en zij delen hun bevindingen over de complexe vloer van Red Bull Racing. Ook is er, ondanks een droge vrijdag, toch nog wel kans op wat regen in Barcelona. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Red Bull vervangt motor Verstappen en Pérez voor raceweekend in Spanje

Het team van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om de power units van Sergio Pérez en Max Verstappen te vervangen. Maar niet alleen het duo van Red Bull heeft het één en ander gewijzigd, nog meer teams hebben voor aanpassingen gekozen. Hele artikel lezen? Klik hier

Teambazen reageren op prijsgegeven vloer Red Bull: "Toen ik het zag zei ik, petje af"

De concurrentie vraagt zich al vanaf 2022 af wat nu het geheim van de wagens van Red Bull Racing is. In Monaco zorgde Pérez er onbedoeld voor dat de andere teams een kijkje in de keuken van Red Bull konden nemen, want toen de RB19 van de Mexicaan werd afgevoerd, kon iedereen de vloer van de auto zien. De teambazen hebben er ook naar gekeken en geven hun bevindingen. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko ziet in Pérez geen bedreiging: 'Zo heeft Verstappen hem ook nooit gezien'

Dr. Helmut Marko neemt als adviseur van Red Bull Racing eigenlijk bijna nooit een blad voor de mond en dat doet hij ook niet voorafgaand aan het weekend in Spanje. Hoewel Pérez nog altijd in zijn eigen titelkansen gelooft, stelt Marko dat de Mexicaan nooit echt een bedreiging voor Verstappen is geweest. Hele artikel lezen? Klik hier

Van de regen in de drup? Dit is het weerbericht voor de Grand Prix van Spanje

Het doorgaans zonovergoten Spanje krijgt aankomend weekend te maken met uiterst wisselvallig weer, zo laten de meest recente voorspellingen zien. De dreiging van regen en onweer zal op alle drie de racedagen - letterlijk - als een donkere wolk boven de paddock hangen. AEMET, het weerstation van de Spaanse overheid, spreekt zelfs van 100% kans op neerslag gedurende het hele weekend. Hele artikel lezen? Klik hier

Manager Verstappen over stoppen Jumbo als sponsor: "Samen derde titel bemachtigen"

Vrijdagochtend maakte Jumbo bekend dat het de sponsoring van Max Verstappen na dit seizoen stop gaat zetten. Daarnaast stopt de gele supermarktketen ook met het sponsoren van de Dutch Grand Prix. Raymond Vermeulen, manager van Verstappen, wil er samen met Jumbo knallend uitgaan en wijst naar de derde wereldtitel. Hele artikel lezen? Klik hier