Lars Leeftink

Vrijdag 2 juni 2023 10:49 - Laatste update: 10:50

Helmut Marko steekt zijn mening namens Red Bull Racing nooit onder stoelen of banken. Zo ook niet voorafgaand aan het weekend van de Formule 1 Grand Prix van Spanje. Max Verstappen ziet volgens de Oostenrijker Sergio Pérez namelijk helemaal niet als bedreiging, iets waar Marko zich bij aansluit.

In 2022 had Verstappen ook al totaal geen concurrentie van de rest van het veld. Pérez deed tot en met de Grand Prix van Monaco goed mee, net zoals Ferrari. Daarna bleek Verstappen echter met gemak richting zijn tweede wereldkampioenschap te gaan. In 2023 heeft Verstappen na zes races al zes podiumplekken en vier zeges verzameld, waardoor hij het nog beter doet dan vorig jaar na zes races. Het gat van bijna veertig punten naar Pérez en meer dan vijftig punten naar de rest is veelzeggend: concurrentie is er voor de Nederlander niet echt. Toch lijkt Pérez ook niet echt veel steun te krijgen vanuit zijn eigen team.

Verstappen en Pérez

Tot nu toe is in 2023 gebleken dat Verstappen eigenlijk alleen iets te vrezen heeft van de coureur die in dezelfde auto rijdt: Pérez. Toch lijkt Verstappen daar zelf niet zo over te denken. In gesprek met OE24 laat Marko duidelijk weten hoe Verstappen over Pérez denkt. Marko heeft de afgelopen races namelijk bevestiging gezien van wat hij en Verstappen al dachten: dat de Mexicaan geen serieuze uitdager is van de Nederlander. "Daar [aan die gedachte] is nu een einde aan gekomen. In werkelijkheid zag Max nooit een serieuze bedreiging in Checo."

Dominantie Red Bull

Veel mensen, waaronder een paar belangrijke namen van Ferrari en Mercedes, hebben het idee dat de sport door de dominantie van Verstappen en Red Bull kapot wordt gemaakt. Marko kan hier vrij weinig mee. "Geef ons alsjeblieft niet de schuld dat we hun auto [de rest van de teams] niet verder kunnen ontwikkelen." Eerder gaf ook Aston Martin al aan dat ze van mening zijn dat Red Bull het gewoon beter heeft gedaan dan de ander teams, en dat deze andere teams met oplossingen moeten komen om het gat te dichten.