Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 juni 2023 20:59

Dr. Helmut Marko blikt terug op de eerste twee trainingen in Spanje en zag dat Sergio Pérez in de eerste training aan het worstelen was, maar nadat hij de afstelling van Max Verstappen had overgenomen kwam hij beter voor de dag. Daarnaast geeft Marko bij Motorsport-magazin antwoord op de vraag of het nu echt zijn telefoon was die afging en Verstappen via de boordradio hoorde.

In het weekend waarin de concurrentie allerlei grote updates heeft meegenomen is het nog steeds Red Bull die bovenaan wist te staan tijdens de eerste trainingen. Verstappen was niet alleen de snelste tijdens de eerste sessie, dat kunstje herhaalde hij tijdens de tweede oefensessie, al was de voorsprong wel minder groot. Maar liefst de hele top zeventien zat binnen één seconde en het lijkt erop of het veld dichter naar elkaar toe aan het groeien is. Toch moet daarbij ook worden gezegd dat het slechts om de vrijdag gaat.

Pérez in Spanje

Wat betreft de verrichtingen van Pérez is Marko duidelijk. De Mexicaan stond in de eerste vrije training weliswaar als tweede op het bord, maar het juiste gevoel was nog niet aanwezig. "Hij is nu richting de afstelling van Max gegaan. Hij is toch al beter geworden, maar heeft moeite om consistente tijden neer te zetten", zo legt de Oostenrijker uit. Zaterdag wordt om 12:30 uur de derde en tevens laatste training verreden en dan wil Marko de puntjes op de 'i' zetten bij Pérez. "We zullen zien of we nog iets kunnen veranderen of nog meer in Max' richting kunnen gaan."

Telefoon Marko

Tijdens de tweede training dacht Verstappen de telefoon van Marko te horen, tijdens een onderonsje met Gianpiero Lambiase. Terwijl Verstappen zijn rondjes aan het rijden was, vertelde hij: "Iemand zijn telefoon gaat af. Is dat die van Helmut?" De man Graz moet dan ook lachend bekennen: "Ja, ik was mijn telefoon vergeten. Hij wist meteen dat dit die van mij was en hij had nog gelijk ook!"