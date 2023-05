Vincent Bruins

Maandag 29 mei 2023 13:38 - Laatste update: 13:44

Afgelopen weekend werden we verrast door een flink buitje in de slotfase van de Grand Prix van Monaco. De regen hield Max Verstappen niet tegen om op intermediates de wedstrijd op de gladde straten van Monte Carlo te winnen. Deze week staat de Grand Prix van Spanje op Circuit de Barcelona-Catalunya op het programma en ook nu is er weer kans op regen.

De race op Barcelona-Catalunya zal de zevende wedstrijd zijn van dit Formule 1-seizoen. Net als bij Monaco denk je bij Spanje aan zon, strand, blauwe lucht en warme temperaturen. Waar regen voor wat spektakel zorgde afgelopen zondag, kunnen we qua weer wellicht een herhaling zien aankomend weekend.

Het circuit

De Spaanse Grand Prix maakt dit jaar al voor de 51e keer deel uit van de Formule 1- kalender. Vroeger werd er nog op Pedralbes, Jarama, Montjuïc en Jerez geracet, maar Barcelona-Catalunya is al sinds 1991 de exclusieve gastheer van de Grand Prix van Spanje. Het circuit werd geopend op 10 september 1991 en negentien dagen later vond de eerste Formule 1-race plaats op de baan gelegen bij het dorpje Montmeló.

Het circuit staat bekend om zijn lange, snelle bochten die zorgen voor hoge bandenslijtage, al helemaal als het asfalt door de blakende zon heet wordt. Vorig jaar werd de race, die door 278.000 fans werd bezocht, verreden op een layout van 4,675 kilometer. Maar vanaf aankomend weekend wordt de gehekelde RACC-chicane in de laatste sector overgeslagen en dus krijgt de baan die snelle, gevreesde dertiende bocht weer terug. Daar werd door de Formule 1 voor het laatst in 2006 op gereden. Het circuit heeft nu officieel een lengte van 4,657 kilometer.

Weerbericht

Regenraces komen bijna nooit voor op Circuit de Barcelona-Catalunya. De allereerste wedstrijd in 1991 werd op een opdrogende baan verreden. In 1992, toen de Spaanse Grand Prix al haar vaste plekje aan het eind van het lenteseizoen kreeg op de kalender, vielen er juist druppels in de slotfase. De wedstrijd van 1996 kunnen we eigenlijk de enige echte regenrace noemen op Barcelona-Catalunya. Michael Schumacher won toen voor het eerst met Ferrari in zeer uitdagende omstandigheden.

In het huidige weerbericht zien we dat er 50% kans op regen is op de vrijdag, maar momenteel is de verwachting dat er alleen 's avonds buien gaan vallen. Het wordt dan zo'n 24 graden Celsius. Op de zaterdag is er ook 50% kans op regen, maar de buien kunnen dan ook in de middag rond de tijd van de kwalificatie gaan vallen. Het wordt dan nog een graadje warmer. Op de zondag is de kans op neerslag het hoogst met 60% en het wordt dan wederom 25 graden Celsius.