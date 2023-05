Jordy Stuivenberg

Nyck de Vries heeft in Monaco zijn beste kwalificatie van het seizoen neergezet. De coureur van AlphaTauri liet zich niet van de wijs brengen door de rode vlag in Q1 en zette de twaalfde tijd neer. Dat biedt zeker mogelijkheden met het oog op een puntenfinish voor zondag.

De Vries stond de afgelopen weken behoorlijk onder druk, in ieder geval in de media. De Nederlander heeft tot dusver niet kunnen overtuigen in de tweede AlphaTauri, dus het was ook voor hem belangrijk in Monaco een probleemloze kwalificatie door te maken. Dat lukte, getuige zijn twaalfde startpositie. “Ja, het is een prima weekend tot nu toe. Het gaat steeds een beetje beter en zoals je ziet gaan de rondetijden pas echt omlaag in de kwalificatie”, analyseert De Vries. “Dat laat zien hoeveel geduld je hier moet hebben en hoe snel de baan zich ontwikkelt. Als team moet je constant beter worden en omgaan met de veranderende omstandigheden. Dat is heel uitdagend.”

Over die uitdagingen gesproken: in Q1 ging het mis voor Sergio Pérez, die crashte en een rode vlag-situatie veroorzaakte. AlphaTauri profiteerde daarvan door een extra set van de zachte band te gebruiken en zo kwalificatie voor Q2 wat eenvoudiger te maken. “Je hebt natuurlijk te maken met verkeer, gele en rode vlaggen en dat maakt het heel uitdagend. Ik denk dat het een sterk weekend rijden. Er had meer in gezeten, maar het was goed zo. We moeten morgen de best mogelijke race rijden van onze kant. Of we dan elfde, twaalfde, dertiende of tiende worden, dat zien we wel. We moeten het maximale presteren zonder onnodig te forceren.”

De Vries werd ook nog gevraagd naar de geruchten over zijn toekomst bij AlphaTauri en in hoeverre dat impact heeft op zijn prestaties op de baan. “Zoals ik al gezegd heb op donderdag, zijn er voor mij geen verrassingen. Ik ben volwassen genoeg om te begrijpen hoe deze wereld werkt, het hoort erbij. Het heeft me dus ook niet van de wijs gebracht. Ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren.”