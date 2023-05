Brian Van Hinthum

Larry ten Voorde was vrijdag aan het begin van de avond in Monaco de gevierde man tijdens de kwalificatie van de Porsche Super Cup. De Tukker wist pole position te verzekeren op het roemruchte circuit in Monte Carlo. Eerder op de dag sprak GPFans met Ten Voorde over de race in het prinsendom en zijn verwachtingen.

Aan het begin van de vrijdag vond Ten Voorde wat tijd om met GPFans te praten over het aanstaande weekend in Monte Carlo. Onder het genot van het zonnetje vertelde hij wat Monaco voor hem betekent. "Monaco blijft altijd speciaal. Om hier door die straten te gaan, je zit hier altijd met een big smile. Je mag hier legaal hard rijden op de weg", lacht de coureur uit Enschede. "Het is gewoon wat speciaals, die hele atmosfeer er omheen en natuurlijk met die boten enzo", voegt hij toe.

Lastige eerste ervaring

Nog voor het binnenhalen van zijn pole was hij al bewust van het belang van de kwalificatie. "Het is gewoon belangrijk om een goede positie in de kwalificatie te hebben, dat is de key, Inhalen is heel uitdagend, echt heel moeilijk. Zeker met die Porsches, die zijn nog wat breder dan de Formule 1-auto's, maar het is gewoon hartstikke vet." Een makkie is het in ieder geval niet. "Monaco heeft heel veel factoren die erbij komen kijken. Je hebt natuurlijk veel verkeer wat mee kan spelen in een vrije ronde. Uiteindelijk is elke ronde een pushronde. De banden gaan wel wat langer mee, dus hier is het gewoon vlammen. Uiteindelijk moet je hier gewoon staan."

Natuurlijk komen de muren in Monaco akelig dichtbij en kan elk foutje fataal zijn, heel anders dan op een normaal circuit. Ook Ten Voorde geeft toe dat hij voor zijn eerste ervaring in de dwergstaat vrij zenuwachtig was. "In 2018 deed ik het een beetje in mijn broek, mijn kaak zat vast van de spanning", lacht de Nederlander. "Maar het is gewoon heel gaaf om hier te zijn. Uiteindelijk telt ook de ervaring hier, die speelt natuurlijk mee", claimt Ten Voorde. Dat blijkt, want Ten Voorde wist later op de dag natuurlijk zijn vertrouwen om te zetten in de pole position.

King of the Streets?

In de Formule 1 ziet men Sergio Pérez vaak als King of the Streets, maar ook Ten Voorde kan er dus wel wat van. Toch wil hij daar niet te veel van weten. "Die naam krijg je natuurlijk als je resultaten neerzet. Ik denk dat die naam wel klopt als je kijkt naar mijn resultaten de afgelopen jaren hier, maar voor mij is ook elk moment weer nieuw. Ik moet mezelf hier steeds opnieuw bewijzen. Het is heel gaaf met GP Elite. We hebben een goede auto neergezet, al moeten we nog wat finetunen", stelt hij.

Uiteindelijk lijkt Ten Voorde andermaal een van de grote mannen in zijn sport en daar is hij zich bewust van. "Ik denk dat het heel mooi is, de tijden veranderen. Ik ben alleen niet iemand die snel naast zijn schoenen gaat lopen. Uiteindelijk moet je je toch elke keer bewijzen. Het ding wat je in de auto doet, bepaalt hoe mensen over je praten. Ik vind het spelletje gewoon heel mooi. Ik heb vorig jaar heel veel geleerd, ik ben vorig jaar van die troon gekickt, maar ik wil weer terug naar die troon. Helemaal naar de top", besluit hij.