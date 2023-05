Officieel: Honda vindt opvolger Red Bull, levert vanaf 2026 motoren aan Aston Martin

Jordy Stuivenberg

Woensdag 24 mei 2023 07:00 - Laatste update: 07:10

De kogel is door de kerk: Honda is vanaf 2026 de nieuwe motorleverancier van Aston Martin. De Britse renstal verkiest de overstap naar het Japanse merk boven een langere samenwerking met Mercedes. Het doel mag duidelijk zijn: in navolging van Red Bull Racing ook wereldkampioen worden met Honda.

Aston Martin heeft dit seizoen al een belangrijke slag geslagen en is van middenmoter gepromoveerd naar eerste uitdager van Red Bull. De Britten hebben diverse kopstukken van andere teams binnengehaald en openen op korte termijn hun eigen windtunnel, zodat de jacht op succes in het wereldkampioenschap nog meer kracht bijgezet kan worden. Aston Martin is nu klant bij Mercedes, maar wordt in 2026 de exclusieve partner van Honda. Het neemt die rol over van Red Bull, dat in 2021 voor het eerst kampioen werd met de Japanners. Ook zij waren jarenlang klant bij andere fabrikanten, voor ze in zee gingen met Honda.

Artikel gaat verder onder video

De keuze van Aston Martin voor Honda is in sommige opzichten een opmerkelijke. De belangrijkste is de samenwerking met Fernando Alonso, die bij McLaren eerder met een Honda-motor reed. Die periode liep voor beide partijen uit op een teleurstelling, want de krachtbron was zeker in de eerste jaren niet betrouwbaar en veel te langzaam. Alonso vergeleek het Honda-blok zelfs met een GP2-motor, een flinke belediging voor de Japanse fabrikant. De Spanjaard viert dit jaar echter zijn 42e verjaardag en heeft ook een houdbaarheidsdatum, dus het is zeer de vraag of hij de hernieuwde samenwerking met Honda mee gaat maken als F1-coureur.

Wat vindt Mercedes?

Het tweede pijnpunt is het aandeelhouderschap van Mercedes, de huidige motorenleverancier van Aston Martin. Zij zijn minderheidsaandeelhouder van Aston Martin Lagonda, de autofabrikant. Hoewel het Formule 1-team en het automerk op papier losstaande bedrijven zijn, hebben ze dezelfde eigenaar en natuurlijk dezelfde naam. De Duitse fabrikant levert ook de versnellingsbak en de achterwielophanging aan Aston Martin, dus die zullen de Britten voortaan zelf moeten produceren in Silverstone.

Stroll is er klaar voor

Teameigenaar Lawrence Stroll heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat hij in Honda de juiste partner heeft gevonden om successen te gaan boeken: "Ik wil Honda en Honda Racing Corporation graag verwelkomen bij Aston Martin. We delen dezelfde motivatie, het doorzettingsvermogen en de grenzeloze ambitie om te slagen op het circuit. De successen van Honda in de autosport zijn ontzettend indrukwekkend. Ik wil Toshihiro Mibe (Honda’s CEO), Koji Watanabe (CEO HRC) en het hele team van HRC bedanken dat we samen dit avontuur aan kunnen gaan.”

Honda ziet voordelen

Ook voor Honda was al langere tijd duidelijk dat ze zich met de introductie van het nieuwe reglement weer wilden mengen als motorleverancier. CEO Mibe legt uit waarom: "Een van de belangrijkste redenen om een nieuwe uitdaging aan te gaan in de Formule 1 is het feit dat het een duurzame raceklasse wil worden. Honda volgt dezelfde lijn. Dit wordt een platform dat ons helpt nieuwe technieken voor elektrificatie te ontwikkelen. Met de nieuwe reglementen voor 2026 is de sleutel tot succes dat we een compacte, lichte, maar krachtige elektrische krachtbron bouwen. Daarnaast moeten we een accupakket ontwikkelen dat veel en snel vermogen kan leveren en werken we aan nieuwe technologie om die systemen aan te sturen."