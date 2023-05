Hoe laat begint zondag de Indy 500 in Indianapolis met VeeKay vanaf P2?

Lars Leeftink

Maandag 22 mei 2023 19:36 - Laatste update: 20:17

Na een spectaculair kwalificatieweekend gaat aankomend weekend de Indy 500 verreden worden. Terwijl de Formule 1 bezig is met het historische raceweekend in Monaco, gaan de coureurs in IndyCar zich focussen op Indianapolis. Hoe laat gaat zondag het spektakel beginnen?

Afgelopen weekend stonden de kwalificatiesessies voor de historische race al op het programma. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwam zaterdag in actie en overtuigde meteen door zich als vierde te plaatsen voor de laatste twaalf. Vervolgens ging hij op zondag ook overtuigend door naar de laatste zes, waar hij op 0.004 seconden van Alex Palou op P2 zou eindigen. Dit is dan ook waar VeeKay zondag start.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: VeeKay gaat voor winst in Indianapolis 500: "Trots op om Nederland zo op de kaart te zetten"

Indy 500

De Indy 500 werd voor het eerst verreden in 1911, toen Ray Harroun won. Sindsdien stond de race alleen in 1917, 1918, 1942, 1943, 1944 en 1945 niet op het programma. Rondom tijden van oorlog dus. Arie Luyendyk won de race twee keer als Nederlander: in 1990 en 1997. De afgelopen jaren wonnen Takuma Sato (2017), Will Power (2018), Simon Pagenaud (2019), Takuma Sato (2020) en Hélio Castroneves (2021) de race. Vorig jaar was het Marcus Ericsson die de historische race won. VeeKay werd in 2022 derde tijdens de kwalificatie en begon dus ook toen op de eerste startrij, maar viel tijdens de race uiteindelijk uit. Ook in 2021 begon hij vanaf P3 en eindigde hij na de race op P8. In 2020, tijdens zijn rookie-seizoen, werd VeeKay tijdens de kwalificatie vierde, maar viel hij tijdens de race terug naar P20. Kortom: de kwalificatie verloopt bijna altijd goed voor VeeKay in Indianapolis, maar de race wat minder.

Starttijd en uitzendrechten

De race zal aankomende zondag (28 mei) om 18:45 uur Nederlandse tijd beginnen. Dan mogen de coureurs beginnen aan 800 historische kilometers. In Nederland zal de race worden uitgezonden op Ziggo Sport Racing vanaf 17:00 uur (voorbeschouwing) en op Ziggo Sport Select vanaf 18:35 uur. Twee uur na de Grand Prix van Monaco (Formule 1) kan de focus van alle racefans dus met een gerust hart op de Indy 500.