Remy Ramjiawan

Maandag 22 mei 2023 08:01

Volgens de wereldkampioen van 1978, Mario Andretti, staat Max Verstappen in zijn recht om kritiek te uiten op het sprintformat. De Nederlander was vocaal in zijn kritiek op het vernieuwde format dat in Azerbeidzjan werd gebruikt en ook Andretti geeft de voorkeur aan het traditionele weekend.

De sprintrace werd in het 2021-seizoen voor het eerst geïntroduceerd. In het oude format had de tweede training op zaterdagochtend weinig nut, aangezien de kwalificatie op de vrijdag al was verreden en de auto's in parc fermé stand stonden. Dit jaar pakte de sport uit met een 'Sprint Shootout'. Het betekende niets meer dan nog een kwalificatie, die over minder minuten werd verreden en waarbij er een verplichte bandenkeuze was ingesteld. Uiteindelijk leverde het dezelfde polesitter op, want Charles Leclerc was op de vrijdagkwalificatie het snelste en deed dat dunnetjes over op de zaterdag.

'De kwalificatie is al fantastisch'

In gesprek met PlanetF1 legt Andretti uit dat hij wat betreft de opzet van het Formule 1-weekend, ook van de oude stempel is. "Als ik een coureur was, zou ik zeggen dat de kwalificatie zoals we die nu kennen, fantastisch is. Ik denk niet dat je dat nog hoeft te hypen", zo legt hij uit. Toch heeft de Formule 1 meermaals uitgesproken dat het sprintformat niet zozeer voor de doorgewinterde fan is, maar vooral om een nieuw en ook jonger publiek aan te trekken.

Hoofdevenement verwatert

Andretti geniet van de traditionele opzet en plaatst het Formule 1-weekend in de categorie 'minder is meer'. "Een groot ding binnen de Formule 1 is de spanning voor de start. Om dan nog een start op zaterdag te hebben, ik weet het niet. Het verwatert gewoon het hoofdevenement, naar mijn mening", zo stelt de 83-jarige Amerikaan. "Ik denk dat ze iets proberen, maar ik plaats mezelf altijd in de positie van de coureur. Max wil gewoon zeggen wat hij ervan vindt, en daar is niets mis mee", aldus de enkelvoudig wereldkampioen.