Remy Ramjiawan

Woensdag 17 mei 2023 14:16

De kogel is door de kerk: de 2023-editie van de Grand van Emilia-Romagna gaat officieel niet door. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is opgegroeid in de regio en zegt in zijn verklaring dat de sport vooral geen extra druk op de hulpdiensten wil zetten.

De afgelopen dagen kwamen flink wat beelden naar buiten over het noodweer dat in het gebied heeft huisgehouden. Het heeft geresulteerd in flink wat wateroverlast en er zijn dan ook diverse overstroming te zien in het gebied. De zesde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 stond dit weekend ingepland, maar gezien de extreme weersituatie in het gebied, is die race geannuleerd en de CEO van de sport legt het uit.

Enige juiste beslissing genomen

"Het is een tragedie om te zien wat er is gebeurd met Imola en Emilia Romagna, de stad en regio waar ik ben opgegroeid. Mijn gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers van de overstroming en de getroffen families en gemeenschappen. Ik wil mijn dankbaarheid en bewondering uiten voor de geweldige hulpdiensten die onvermoeibaar werken om degenen die hulp nodig hebben te helpen en de situatie te verlichten – het zijn helden en heel Italië is trots op hen", zo vertelt Domenicali. "De genomen beslissing is de juiste voor iedereen in de lokale gemeenschappen en de F1-familie, omdat we de veiligheid moeten waarborgen en de overheden niet extra moeten belasten terwijl ze met deze zeer vreselijke situatie omgaan", stelt de verantwoordelijke.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit

Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem staat achter de gemaakte keuze. "Mijn gedachten en die van de hele FIA-familie zijn bij degenen die getroffen zijn door de verschrikkelijke situatie in de regio Emilia-Romagna. De veiligheid van alle betrokkenen en reddingswerkzaamheden hebben op dit moment de hoogste prioriteit", aldus de voorzitter van de autobond.