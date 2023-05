Remy Ramjiawan

Woensdag 17 mei 2023 12:14 - Laatste update: 12:19

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini heeft aangegeven dat wat hem betreft de Grand Prix van Emilia-Romagna wordt afgeblazen. De huidige situatie in het gebied is extreem te noemen, met overstromingen en flink wat wateroverlast.

De Formule 1 is op dit moment bezig om samen met de organisatie en de teams te bepalen wat nu de volgende stappen zijn. Aankomend weekend staat de race op Imola op het programma, maar de extreme weersomstandigheden lijken roet in het eten te gaan gooien. Niet alleen de Formule 1 staat ingepland voor aankomend weekend in Imola, ook de Porsche Supercup, de Formule 3 en de Formule 2 waren van plan om dit weekend in actie te gaan komen.

Hulpverlening eerst

Het is noodweer in Noord-Italië en dat heeft al enkele mensenlevens gekost. Het accent moet volgens vicepremier Salvini nu vooral liggen op het bieden van hulpverlening in plaats van het denken aan het organiseren van een race. Het noodweer heeft namelijk als gevolg gehad dat er vele evacuaties moesten plaatsvinden en het gebied is gedeeltelijk overstroomd. Om 14:00 uur Nederlandse tijd wordt er een update verwacht vanuit de organisatie, maar Salvini roept alvast op om het raceweekend af te blazen.

Italiaanse vicepremier Matteo Salvini roept op om Grand Prix van Emilia-Romagna komend weekeinde niet door te laten gaan.



Vanmiddag wordt duidelijkheid verwacht. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) May 17, 2023