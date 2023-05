Jan Bolscher

Dinsdag 16 mei 2023 10:24

De weersomstandigheden in de regio Noord-Italië lijken in aanloop naar het raceweekend in Imola verder te verslechteren. Op dinsdag 16 mei gaat de hele dag het weeralarm af in Emilia-Romagna, zo meldt de krant Liberta.

Het gebied rondom Emilia-Romagna gaat al enige tijd gebukt onder extreme weersomstandigheden. Eerder deze maand viel er binnen een korte periode een hoeveelheid regen die normaliter per maand valt. De wateroverlast heeft voor een hoop problemen gezorgd waarbij helaas twee mensen zijn omgekomen. Met name het gebied tussen Bologna en Ravenna werd zwaar getroffen. Volgens lokale media moesten ruim 5000 inwoners geëvacueerd worden. Daarnaast zaten veel inwoners zonder elektriciteit, gas en water en zijn ook een aantal spoorwegverbindingen en wegen afgesloten.

Nationale Crisiseenheid

De afgelopen dagen waren de omstandigheden wat milder, maar inmiddels gaat het er opnieuw heftig aan toe. In de regio Emilia-Romagna geldt op dinsdag 16 mei de hele dag het weeralarm met code rood. In de bergen en heuvels van Piacenza en Parme en voor de kust van Ferrara geldt code oranje. In de komende 48 uur wordt er 150 millimeter neerslag verwacht, waardoor de kans op overstromingen groot is en men zelfs waakt voor eventuele aardverschuivingen. Na een overleg tussen de gemeente en de Nationale Crisiseenheid worden inwoners geadviseerd om reizen zoveel mogelijk te vermijden en indien mogelijk vanuit huis te werken.

Weerbericht raceweekend Imola

De komende dagen nemen de weersomstandigheden minder extreme vormen aan, maar ook tijdens het raceweekend wordt er een grote hoeveelheid neerslag verwacht. Op de vrijdag bestaat er een kans van 88 procent op neerslag en onweersbuien. Op zaterdag is dit 50 procent, om op zondag vervolgens weer op te lopen tot 55 procent. De kans is hierdoor aanwezig dat het experiment van de Formule 1 waarbij de coureurs geen vrije bandenkeuze hebben in de kwalificatie, overboord gaat.