Volgens Robert Doornbos is Red Bull Racing er met de livery van de RB22 in geslaagd de mooiste auto van het veld neer te zetten. De Rotterdammer bespreekt in het Wintertestjournaal de nieuwe kleurenschema's en stelt dat Williams vooral de plank heeft misgeslagen.

Dit seizoen mochten de teams weer hun eigen moment uitkiezen om de wagens te lanceren, daar waar dit vorig jaar gezamenlijk gebeurde tijdens het F1-75venement. Het zorgde echter wel voor een wat vreemde planning. Zo hadden sommige teams hun presentatie al vroeg in januari, maar presenteerde Mercedes bijvoorbeeld hun wagen na de shakedownweek in Barcelona, waardoor alles eigenlijk al was prijsgegeven.

Artikel gaat verder onder video

Doornbos fan van livery RB22, Williams valt niet in de smaak

De teams hebben in 2026 weer hun best gedaan op de liveries. Hoewel het uiteraard smaak is, stelt Doornbos dat Red Bull momenteel de mooiste wagen heeft rondrijden. "Nou, ik vind de Red Bull persoonlijk heel mooi. Vanwege dat nieuwe blauw. Ze hebben echt iets anders geprobeerd met hun normale kleurstellingen. De auto's hebben ook een andere vorm van aerodynamica. Met de sidepods enzo. Ze moesten wel iets innovatiefs doen. Dus ik zeg Red Bull op nummer één. Zeker in de avond. Het glinstert mooi, heel mooi metallic."

De FW-48 verdient volgens Doornbos niet de schoonheidsprijs. "Ze hebben veel sponsoren erbij. Dus ook veel meer eisen, denk ik, van verschillende partijen. Maar het is er niet mooier op geworden." Jack Plooij valt de voormalig coureur bij en stelt dat de Racing Bulls dit seizoen de mooiste wagen hebben en dat Audi vooral de saaiste livery heeft.

