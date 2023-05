Remy Ramjiawan

Vrijdag 12 mei 2023 07:01

Red Bull Racing werd vooraf getipt over een mogelijk zwaardere straf voor het schenden van de budgetcap in 2021, dan wat het team nu heeft gekregen, zo onthult Eddie Jordan in de Formula For Success-podcast.

Het Oostenrijkse team ging in 2021 over het kostenplafond heen en de FIA deelde in oktober 2022 daar een straf voor uit. Het ging echter om een zogeheten 'minor breach' en dus kreeg het team niet alleen een boete van zeven miljoen dollar, ook werd er nog eens tien procent minder ontwikkelingstijd toegekend. Adrian Newey had volgens Jordan echter te horen gekregen dat de straf nog hoger zou zijn, maar zo heeft het uiteindelijk niet uitgepakt.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull heeft geluk gehad'

Jordan was afgelopen jaar samen met Newey op de fiets terug te vinden en daar sprak het duo over de budgetcapschending. "Wat hij doet bij Red Bull is gewoonweg fenomenaal. Ik was met hem aan het fietsen en we waren ons aan het voorbereiden op de Argus (fietstocht rond Kaapstad, Zuid-Afrika) en toen kwam ineens de straf ter sprake. Ik zei: 'Kom op Adrian, wees eens eerlijk tegen me. Hij wilde de straf niet accepteren, maar hij moest wel, want ze waren vooraf getipt om zich voor te bereiden op de straf van twintig procent", zo legt Jordan uit.

De straf viel wat dat betreft dus mee en over de geldboete lag Newey als ontwerper totaal niet wakker. "Hij gaf niets om de straf met het geld, omdat een engineer een team failliet laat gaan als ze een halve kans krijgen. Hij heeft geluk gehad en Red Bull ook omdat het [RB19 red.] een evolutie was en niet een totaal nieuw ontwerp", aldus Jordan.