Brundle verdedigt Red Bull Racing en vindt dat het team niet genoeg credits krijgt

Remy Ramjiawan

Woensdag 10 mei 2023 12:26 - Laatste update: 13:10

Martin Brundle moet eerlijk toegeven dat hij liever meerdere teams had gezien die konden knokken om de zeges, maar erkent ook dat het bagatelliseren van de prestaties van Red Bull Racing niet helemaal terecht is. Het Oostenrijkse team heeft met de RB19 wederom een sterk wapen afgeleverd en het is volgens de Brit vooral aan de andere teams, om daar een antwoord op te vinden.

Red Bull Racing heeft in 2022 het stokje van Mercedes overgenomen en is het te kloppen team geworden. Vorig jaar pakte Max Verstappen de wereldtitel voor de coureurs en mede dankzij de inzet van Sergio Pérez werd ook de constructeurstitel sinds 2013 weer binnengehaald. Ook in het nieuwe jaar maakt het Oostenrijkse team de dienst uit binnen de sport en hoewel er stemmen zijn die zeggen dat Red Bull misschien wel te dominant is, verwerpt Brundle dat argument en stelt hij dat de concurrentie simpelweg hun schouders eronder moeten gaan zetten.

'Te makkelijk om het te bagatelliseren'

Brundle legt in zijn column voor Sky Sports F1 uit dat hij ergens wel snapt dat de andere teams opkijken van de dominantie van Red Bull, maar dat diezelfde teams de taak hebben om terug te slaan, in plaats van erover te klagen. "Het is jammer dat Red Bull vorig jaar de budgetcap heeft geschonden, want het is voor sommigen te makkelijk om te proberen te bagatelliseren wat ze nu bereiken. Ze zijn dominant en het is aan de andere teams en coureurs om het beter te doen", zo laat Brundle niets aan de verbeelding over.

'Daar moeten de andere teams zich op richten'

De auto's die vanaf 2022 op de startgrid staan, maken gebruik van het grondeffect en met ontwerper Adrian Newey aan boord, heeft Red Bull een raket van een auto gebouwd. "Met de DRS-achtervleugel open is Red Bull fundamenteel sneller op topsnelheid dan de andere negen teams, zoveel zelfs dat ik vermoed dat ze, waar ze ook starten op de grid en zonder externe factoren, als één-twee kunnen eindigen. Hun snelheid is gewoonweg onweerstaanbaar en daar moeten de andere teams zich op richten", zo vindt de voormalig Formule 1-coureur.

Concept omgooien

Wel moeten de andere teams van ver komen, want voor veel renstallen betekent het achterhalen van Red Bull, dat hun eigen concept overboord moet worden gegooid. "Het zal niet makkelijk zijn, want we hebben het over een geheel andere filosofie van het ontwerp en niet zomaar een update. En zelfs dan moeten ze begrijpen wat Red Bull nu precies doet om zoveel drag te voorkomen", aldus Brundle.