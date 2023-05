Remy Ramjiawan

Dinsdag 9 mei 2023 16:51

Red Bull-teambaas Christian Horner is ondanks de sterke start van het jaar nog lang niet zeker van een goede afloop. Er komen nog zeventien wedstrijden aan en de Brit verwacht nog wel iets van de updates van Ferrari en Mercedes. Horner vermoedt dat de concurrenten wellicht nog een plan 'B' hebben klaarstaan en dat zou de titelstrijd nog weleens kunnen veranderen.

Alle races in het 2023-seizoen zijn voorlopig naar het team uit Milton Keynes gegaan. Daarnaast wist de formatie ook nog eens vier één-tweetjes te verzamelen en het tekent de overmacht die de renstal heeft op de concurrentie. Eerder gaf Horner al aan dat Red Bull tijdens de winterstop niets geks had gedaan en een normale stap vergeleken met vorig jaar heeft gezet, daarnaast begon hij zich ook af te vragen wat Mercedes en Ferrari precies hebben uitgespookt tijdens de winterstop. De achterstand op het Oostenrijkse team lijkt namelijk alleen maar groter te zijn geworden.

Ze hebben veel ontwikkelingstijd

Hoewel het seizoen dus uitstekend is begonnen voor Red Bull, legt Horner in de F1 Nation Podcast uit dat hij nog lang niet zeker is van zijn zaak. Vooral het team van Mercedes heeft gehint op flinke updates in Imola, hoewel Lewis Hamilton en George Russell hebben aangegeven dat het nieuwe pakket nog geen winnende auto op zal leveren. "Ik weet het niet. Het is nog een lang seizoen en [Mercedes red.] heeft veel ontwikkelingstijd tot hun beschikking. Eens kijken, ik blijf horen dat er enorme upgrades voor Mercedes komen en belangrijke voor Ferrari. Dus, weet je, als ze een auto met B-specificatie hebben, dan kunnen de dingen vrij snel veranderen", zo legt hij uit.

Tijd efficiënt gebruiken

Ondanks dat de concurrentie met een plan B kan komen, is het voor Red Bull taak om de tijd die het team wel heeft, efficiënt in te zetten. "Natuurlijk hebben we de beperkingen in de ontwikkelingstools die ons dit jaar is opgelegd, maar ik denk dat het team het zeer effectief en zeer efficiënt doet. Ze gebruiken de tijd die we hebben effectief", aldus Horner.