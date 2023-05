Jordy Stuivenberg

Maandag 8 mei 2023 11:51 - Laatste update: 11:53

Sergio Pérez veroverde pole position voor de Grand Prix van Miami, dus op papier was hij favoriet voor de eindzege. Max Verstappen kende juist een teleurstellende kwalificatie, maar maakte dat meer dan goed op zondag. Volgens teambaas Christian Horner had Verstappen zelfs gewonnen als hij dezelfde strategie als Pérez had gevolgd.

Pérez en Verstappen maakten allebei één pitstop, maar reden qua strategie een omgekeerde race. De Mexicaan begon op de medium band en wisselde naar de harde compound, terwijl de Nederlander juist vertrok op het hardere rubber. Verstappen moest immers iets proberen vanaf de negende startplek en leek daarmee tegen de ideale strategie in te gaan. Volgens berekeningen van Red Bull was de tactische insteek van Pérez namelijk drie seconden sneller.

Hoe Verstappen de race toch naar zijn hand zette? Daar heeft Horner wel zijn ideeën over. “Er was vandaag niemand die Verstappen had kunnen verslaan”, concludeerde de Brit over de vorm van de Nederlander. "Als hij een andere strategie had gekozen, dan zou hij hetzelfde gepresteerd hebben. Hij was boos op zichzelf na de kwalificatie. Daar maakte hij een fout die hij niet recht kon zetten. Hij ging echter vol vertrouwen de race in en wilde iets anders proberen."

Pérez te voorzichtig?

Aan de andere kant vond hij Pérez ook te voorzichtig. “De eerste tien ronden probeerde hij heel gecontroleerd te rijden. We zagen andere teams met graining, dus hij deed alles om de voorbanden te beschermen, met de nadruk op de rechter voorband. Daarna kon hij wel pushen en een voorsprong opbouwen.” Terugkijkend denkt Horner dat Pérez misschien eerder gas had moeten geven. “De medium compound bleek eigenlijk een heel goede band te zijn. Dat zagen we bijvoorbeeld bij Fernando, die heel lang doorging. Dit hoort bij de sport, maar ik denk niet dat hij heel teleurgesteld zal zijn. Hij neemt nog altijd 18 punten mee naar huis, iedereen heeft zijn ups en downs.”