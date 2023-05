Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner is na de vijfde zege van het jaar de gevierde man. Het Oostenrijkse team is uitstekend uit de startblokken gekomen in 2023 en hoewel er kritische geluiden zijn die de sport saai noemen door de overmacht van Red Bull, legt Horner vooral de bal neer bij de concurrentie.

Ook in Miami was het Red Bull Racing dat de dienst uitmaakte. Het zorgt ervoor dat het duo van de renstal ook de eerste en de tweede plek in het coureursklassement bezetten. Sergio Pérez wist in Azerbeidzjan een sterke prestatie af te leveren door niet alleen de sprintrace te winnen, ook de hoofdrace ging naar de Mexicaan toe. In Miami was het de andere kant van de garage dat zondag het feestje mocht vieren. Max Verstappen wist middels een uitgekiemde strategie zijn 38e zege bij te schrijven.

'Waar is de rest?'

Horner is bij Sky Sports F1 tevreden na de sterke openingsfase van het seizoen: "Vijf races, vijf overwinningen, één sprintzege en vier één-tweetjes, zo'n start hebben we nog nooit gehad. We vragen ons inmiddels af, waar is de rest?" Red Bull mag als constructeurkampioen van 2022 de minste tijd in de windtunnel doorbrengen, maar ook de straf voor het schenden van de budgetcap beperkt de ontwikkelingstijd.

Normale stap gezet tijdens winterstop

De RB18 was vorig jaar een sterk wapen en Horner legt uit dat Red Bull tijdens de winterstop niet iets bijzonders heeft gedaan. "Wij hebben een normale stap gezet tijdens de winterstop en je moet je meer afvragen: Wat hebben Ferrari en Mercedes gedaan? Natuurlijk werken ze hard en ze zullen met flinke upgrades komen in Europa. Voor ons, met de beperking op de ontwikkelingstijd, is het gewoon zaak om zoveel mogelijk punten te pakken ten opzichte van hen."

Concurrentie gaat wel aanhaken

Toch zal Red Bull Racing de beperkte ontwikkelingstijd gaan voelen en Horner verwacht wellicht al verschillen tijdens de volgende race, in Imola. "Vanaf de volgende race gaan we denk ik zien dat ze dichterbij komen, want dan komen hun updates. We zijn simpelweg heel selectief in wat we testen en hoe we de auto ontwikkelen. Gelukkig heeft de auto een fantastische start gehad en hoeven we geen problemen of iets dergelijks op te lossen. Maar ik verwacht dat de rest later in het jaar wel gaan aanhaken", aldus een tevreden teambaas.