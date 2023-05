Jordy Stuivenberg

Maandag 8 mei 2023 08:16

Nyck de Vries hoopte een sterk optreden tijdens de kwalificatie om te zetten in een sprekend resultaat op zondag, maar zijn kansen waren al na één bocht verkeken. De AlphaTauri-coureur verremde zich compleet en botste vervolgens op Lando Norris.

De Vries reed vervolgens een vrij anonieme race in de achterhoede en kwam als achttiende over de streep. Dat terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda vanaf een slechtere startpositie nog bijna in de punten eindigde. De Nederlander was realistisch genoeg om te beseffen dat hij dat allemaal aan zichzelf te danken had. “Het was mijn fout. Ik blokkeerde bij het aanremmen en raakte Norris. Ik had veel last van vibraties en dat had zijn uitwerking op mijn snelheid.”

“Als je zover achterligt en niet meer in de DRS-zone zit, verlies je veel tijd op de rechte stukken en is het lastig dat goed te maken. Ik reed in m’n eentje achteraan. Het was een weekend met ups en downs. Zaterdag hadden we een goede dag en het was jammer dat we zoveel posities verloren in de eerste ronde van de race. We brengen meerdere updates mee naar Imola, dus hopelijk gaat het daar beter.”

Tost reageert mild

Ook teambaas Franz Tost zag dat zijn pupil het zwaar had op het asfalt van Miami. “Nyck kende een goede start, maar raakte Norris in de eerste bocht, omdat hij te laat remde. Dat veroorzaakte flat spots op zijn banden en hierdoor kreeg hij last van vibraties. Na de wissel naar de harde band was verliep het verder oké, maar zijn race was al verloren na de problemen in het begin.”