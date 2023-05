Vincent Bruins

Maandag 8 mei 2023 07:58

Red Bull Racing heeft voor de vierde maal in vijf Grands Prix dit seizoen een één-tweeresultaat behaald. Tijdens de race op Miami International Autodrome moesten Sergio Pérez en Max Verstappen nog onderling uitvechten wie met de winnaarsbeker naar huis zou gaan. Teambaas Christian Horner legt uit dat daar een afspraak over was gemaakt.

Pérez ving de Grand Prix van Miami aan vanaf pole position, terwijl Verstappen als negende op de startgrid stond na een chaotische kwalificatie op de zaterdag. De 33-jarige Mexicaan begon op de medium compound, voordat hij halverwege wisselde naar de harde band. Verstappen zat op een omgekeerde strategie. Op zachter, nieuwer rubber kon de Nederlander zijn teamgenoot in de slotfase verslaan. Hij haalde hem in aan de buitenkant van de eerste bocht.

Moeilijkste achter de rug na pit stop

"Hij lag nooit meer dan vijf en een halve seconden achter Checo, zelfs in verkeer," legde Horner uit over de race van Verstappen. "Als je zijn snelheid vergelijkt tussen ronde 20 en 42, op banden die 20 ronden ouder waren dan die van Checo, dan zie je dat hij daar het verschil heeft gemaakt. Hij reed dezelfde rondetijden als Checo en soms zelfs snellere. Toen hij eenmaal naar buiten kwam op een nieuw setje mediums met nog twaalf ronden te gaan, had hij het moeilijkste al achter de rug. Het was goed om te zien dat de twee coureurs hard, maar eerlijk vochten. Dat heb ik in de ochtend nog van ze gevraagd."

OOK INTERESSANT: Verstappen wint GP Miami na inhaalrace: "Heel bevredigend om te winnen vanaf P9"

Pérez niet teleurgesteld

"Het was gewoon zo'n dag waarop Max... Het was een ongelooflijke knappe prestatie van hem," antwoordde de 49-jarige Brit op de vraag of Pérez iets anders had kunnen doen. "Misschien als je terugkijkt, vraag je je af: 'Hadden we hem in de eerste stint wat meer kunnen pushen?' Maar Checo wist niet hoe de banden zouden reageren op het gloednieuwe asfalt en waar de banden op hun best zouden zijn, wanneer ze zouden degraderen en dus was hij nogal conservatief, totdat hij pas ging pushen vanaf ronde tien. Het is nog een lang seizoen, hij stond dit weekend op pole position, hij ligt nog steeds maar 14 punten achter Max, hij won vorige week nog. Hij zal Miami niet teleurgesteld verlaten."