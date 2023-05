Remy Ramjiawan

Zondag 7 mei 2023 10:49

Daniel Ricciardo blikt in zijn jaartje langs de zijlijn terug op de periode dat hij samen met Max Verstappen de kleuren van Red Bull verdedigden. De Australiër knokte hard met zijn Nederlandse teamgenoot om de nummer één positie binnen Red Bull en zag in 2018 in Bakoe het absolute dieptepunt toen beide heren met elkaar de baan afvlogen.

In 2023 zijn het de coureurs van het team uit Milton Keynes die gaan bepalen wie er aan het einde van het jaar met de wereldtitel in zijn handen staat. Ricciardo vocht met Verstappen weliswaar niet om het kampioenschap, maar blikt bij ESPN terug op de strijd binnen het team en dat leidde bij beide coureurs tot frustraties. Uiteindelijk verkoos Ricciardo aan het einde van 2018 Renault boven Red Bull en via McLaren keerde de Australiër in 2023 weer terug op het oude nest.

Artikel gaat verder onder video

'Je wil die gast verslaan'

Ricciardo kijkt terug op de jaren naast Verstappen en legt uit wat er in zijn hoofd omging. "Het is een goed probleem om te hebben (als je twee coureurs hebt die aan elkaar gewaagd zijn red.). Het is beter om met je teamgenoot te knokken voor een overwinning, dan om plek tien te vechten. Ik denk dat het moeilijk is om daarover na te denken omdat je er zo in gevangen zit, je hebt zoiets van 'ik wil gewoon die gast verslaan en dat is het", zo legt hij uit. Je teamgenoot is toch vaak de eerste coureur die verslagen moet worden, maar het teambelang moet niet worden vergeten. "Uiteraard is je teamgenoot vaak je grootste rivaal, maar je moet ook begrijpen dat het niet alleen jullie twee zijn, maar dat er een heel team achter je staat dat er veel energie in steekt."

Bakoe 2018

Na een gevecht dat rondelang goed ging in Azerbeidzjan in 2018, maar op het scherp van de snede werd gevoerd, vlogen Ricciardo en Verstappen de baan af. "Ik kijk terug naar mezelf en Max in Bakoe in 2018, en ja, ik denk dat we het een paar jaar later anders zouden aanpakken. Het is ook volwassenheid, weet je, je begrijpt iets meer en het gaat niet alleen om ons. Maar de sport is ook intens en deze dingen kunnen gebeuren, dus ik zeg niet dat deze dingen nooit meer zullen gebeuren in de geschiedenis van de sport. Het heeft ook wel wat, want er wordt vijf jaar later nog steeds over gesproken. Voor mij en voor hem was het niet cool die dag en zeker niet met de donderpreek die we daarna kregen, maar het maakt de sport tot wat het is", aldus Ricciardo.