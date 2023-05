Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 14:42 - Laatste update: 15:27

Regerend wereldkampioen en leider in de tussenstand Max Verstappen heeft al meermaals aangegeven dat hij nadenkt over zijn pensioen. Hij is het met bepaalde dingen niet helemaal eens met de Formule 1, zeker als het gaat om hoeveel Grands Prix er op de kalender staan en dan nog de sprintraces die er bij komen kijken. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is hier nu op ingegaan.

Verstappen zal tot en met 2028 uitkomen voor de Oostenrijkse renstal. Althans dat is wat in zijn contract staat. De Nederlander tekende deze in maart 2022.

Andere kampioenschappen

De 25-jarige coureur is al aan het kijken naar andere autosportkampioenschappen naast dat hij vaak te zien is in simulators als iRacing: "Daar is minder druk, meer plezier. Dat zou misschien tijdens mijn Formule 1-loopbaan zelfs al kunnen. Maar niet dit jaar of het volgende, misschien daarna. De 24-uursraces lijken mij wel wat: Le Mans, Spa-Francorchamps, Daytona en de 12 Uur van Sebring. Of die in Bathurst. Wel in een GT3-auto. Die race heb ik in de simulator al twee keer gewonnen," vertelde Verstappen afgelopen december. Het is belangrijk dat Red Bull ook vanaf 2026, wanneer er nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd, een competitieve auto heeft, volgens de Nederlander: "Ik kan er niet tegen om achterin mijn rondjes te moeten rijden. Dan rijd ik liever in een ander kampioenschap."

Verstappen heeft ook nog zijn vriendin Kelly Piquet en diens dochtertje Penelope om aan te denken bij het overwegen van zijn toekomst in de Formule 1: "Het probleem is dat we zoveel reizen en dat het steeds meer en meer wordt. De vraag is dan: 'Is het het waard om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden om steeds maar op meer succes te jagen?' Ik heb alles al bereikt wat ik wilde in de Formule 1. Maar goed, ik weet dat ik een contract heb voor tot en met 2028. Dan word ik 31. Dat is nog best jong, maar zoals ik al zei, ik wil ook andere dingen doen in het leven."

Toekomst moeilijk te voorspellen

"Gelukkig loopt zijn contract nog voor vele jaren, dus we zien dat niet als een groot risico," meldde Horner tijdens een persconferentie in Miami over het mogelijke pensioen van Max. "Maar weet je, hij heeft er natuurlijk een mening over en hij zal er altijd open over spreken en zijn mening geven. En ik denk dat het erg moeilijk is om de verre toekomst te voorspellen. Dacht Fernando Alonso dat hij op 42-jarige leeftijd nog zou racen? Waarschijnlijk niet. Ik bedoel, Lewis Hamilton is ook al bijna veertig. Dus de toekomst is gewoon zo moeilijk te voorspellen. Maar ik vind het geweldig dat coureurs een mening hebben en niet zomaar stereotypen worden."