Sergio Pérez en Max Verstappen beweren dat inhalen dit jaar 'moeilijker' is geworden door de overmatige downforce in de auto's, ondanks de sterke start van het seizoen voor het Oostenrijkse team.

Na vier races in het nieuwe jaar heeft Red Bull Racing laten zien dat het met de RB19 nog steeds over de snelste bolide beschikt. Het duo van het team zal hoogstwaarschijnlijk gaan bepalen wie er aan het einde van het jaar met de wereldbeker in zijn handen staat. Het onderlinge verschil is momenteel zes punten, in het voordeel van de regerend kampioen.

Moeite om te volgen

Ondanks het feit dat hun auto uit de blokken is geschoten, hebben zowel Verstappen als Pérez beweerd dat inhalen in het nieuwe jaar moeilijk is. "Deze auto's genereren een meer downforce en door dat beetje meer downforce te genereren, heeft de auto erachter wat meer moeite om te volgen", zo legt Pérez uit voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Miami. Het hele idee van de reglementswijziging van 2022 was om de auto's in staat te stellen om elkaar beter te volgen, maar dat lijkt in het tweede jaar van de nieuwe regels al voorbijgeschoten te zijn.

Elke jaar wordt dit erger

Ook teamgenoot Verstappen ziet hetzelfde gebeuren en hij verwacht dat als de sport niet ingrijpt, dat het dan alleen maar erger zal worden. "Ik denk dat hoe meer downforce we genereren - en dat zal natuurlijk elk jaar zo zijn - als je de regels hetzelfde houdt, het steeds moeilijker wordt om te passeren", aldus de tweevoudig kampioen. Voorlopig heeft de FIA, dan wel de Formule 1 zich nog niet over de problemen uitgesproken.