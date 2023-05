Remy Ramjiawan

Zesvoudig Grand Prix-winnaar Sergio Pérez is vol zelfvertrouwen afgereisd naar Miami. De Mexicaan heeft in Bakoe het gat met rivaal en teamgenoot Max Verstappen weten te verkleinen naar zes punten en wil hij zijn titelkansen overeind houden, dan moet hij naar eigen zeggen, Verstappen onder druk blijven zetten.

Na vier races in het 2023-seizoen is het regerend wereldkampioen Verstappen die nog altijd bovenaan in het klassement staat. De overwinningen dit jaar zijn elke keer naar een Red Bull-coureur gegaan en het tekent de overmacht van de RB19. Ook in het constructeursklassement leidt het team uit Milton Keynes nog altijd. De renstal heeft op dit moment 180 punten bij elkaar gesprokkeld en achtervolger Aston Martin staat met 87 punten op gepaste afstand. De titelstrijd lijkt dit jaar tussen het duo van Red Bull Racing te gaan en nu Pérez zijn teamgenoot heeft genaderd in het kampioenschap, wil hij de Nederland onder druk blijven zetten.

Direct competitief zijn

Pérez wist in Azerbeidzjan niet alleen de hoofdrace op zondag te pakken, ook de sprintrace op zaterdag werd op zijn naam gezet. "Ik heb er heel veel zin in en kijk weer uit naar dit weekend en we moeten ervoor zorgen dat we direct competitief zijn. Dat we kunnen leveren als het erom gaat en het is weer een kans voor ons en daar kijk ik naar uit", zo legt de 33-jarige Red Bull-coureur uit voor F1TV. Het onderlinge gat met zijn teamgenoot is slechts zes punten en Pérez weet wat hem te doen staat om zichzelf in de titelstrijd te houden. "Het is best simpel, door races te blijven winnen en ik moet Max onder druk blijven zetten", zo legt hij uit.

Gelijkwaardige behandeling

Hoewel er soms wordt getwijfeld over een voorkeursbehandeling binnen Red Bull Racing, legt Pérez uit dat dit niet aan de orde is. "We worden gelijkwaardig behandeld en ik krijg evenveel kansen als Max, zeker nu, met het puntenaantal. Het team laat ons ook knokken en ze hebben al laten zien dat als we aan het vechten zijn, zoals in Djedda of in Bakoe, dan laten ze ons racen", legt Checo bij Sky Sports F1 uit. Dat het team niet ingrijpt, daar is Pérez dan ook enorm blij mee. "Voor Red Bull was het makkelijk geweest om in ronde twintig al teamorders uit te delen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ik weet niet eens meer hoe vaak we de muur hebben geraakt in Bakoe en hoe de dingen eigenlijk mis hadden kunnen gaan. Red Bull laat zien hoe je je als team moet gedragen als je in deze situatie zit", aldus Pérez, die in Miami voor zijn zevende zege uit zijn carrière gaat rijden.