Wordt Red Bull eerste team met meer dan 1.000 punten?

Jordy Stuivenberg

Woensdag 3 mei 2023 17:57

Nu Red Bull Racing de overwinningen aaneen rijgt, zou het zomaar kunnen dat het team dit seizoen een nieuw puntenrecord scoort. Sterker: zelfs de magische grens van 1.000 punten is nog in zicht.

Sergio Pérez en Max Verstappen deelden de overwinningen in de eerste vier races van 2023. De Mexicaan won twee keer, net als de Nederlander. In Azerbeidzjan lukte het Red Bull voor de 25e keer om een 1-2 finish neer te zetten en met de resultaten uit de Sprint Race meegerekend resulteerde dat in 57 punten. Niet slecht als je weet dat de maximale score 59 punten was. Het totaal staat nu op 180 punten, flink meer dan de 113 punten na de eerste vier races van 2022.

In dat opzicht lijkt het niet onmogelijk dat Red Bull dit seizoen een recordaantal punten scoort. Daarbij komt dat er dit jaar een extra race op de kalender staat én er drie extra sprintraces verreden worden. Zodoende zijn er bij optimale prestaties liefst 88 extra punten te verdienen. Is het ondenkbaar dat Red Bull zo’n score neerzet? Zeker niet, want het gat met de concurrentie lijkt in vergelijking met vorig jaar alleen maar groter geworden. Natuurlijk krijgt het team van Verstappen minder ontwikkelingstijd en zal de concurrentie iets dichter bij komen, maar dan nog.

Zoals gezegd staat Red Bull op dit moment op 180 punten, er staan nog negentien Grands Prix op het programma. Daarbij zijn in theorie 911 punten te verdienen en dat zou Red Bull Racing op 1091 punten brengen. Mocht de rest van het jaar iets minder voorspoedig verlopen, dan is het puntenrecord van Mercedes een mooi streven. Lewis Hamilton en Nico Rosberg stuwden elkaar in 2016 tot het uiterste, met 765 punten als resultaat.