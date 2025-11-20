LEGO heeft in Las Vegas aangekondigd dat het vanaf 2026 zal deelnemen aan de F1 Academy met een eigen raceteam, LEGO Racing. De Nederlandse Esmee Kosterman zal de eerste coureur van het team worden en haar eerste volledige seizoen in de F1 Academy gaan verrijden. De aankondiging werd gedaan tijdens een evenement in Las Vegas.

De komst van LEGO Racing naar de F1 Academy is een spannende ontwikkeling in de autosport. Kosterman, die al eerder ervaring opdeed in de F1 Academy met een wildcard-deelname aan een F1 Academy-ronde op Zandvoort, is enthousiast over haar nieuwe rol. "Om de eerste rijder te zijn voor LEGO Racing is echt een geweldige kans. Ik kan niet wachten om mijn racecarrière met F1-ACADEMY voort te zetten", zo laat ze weten.

Jonge vrouwen Inspireren

Naast haar eigen enthousiasme hoopt de Nederlandse ook dat haar deelname jonge vrouwelijke coureurs kan inspireren. "Ik ben al heel lang fan van het merk LEGO en waar het voor staat. Om dat in 2026 naar de baan te brengen is waanzinnig. Ik hoop dat ik de volgende generaties vrouwelijke coureurs hiermee kan inspireren dat alles mogelijk is", aldus Kosterman.

Trots

Susie Wolff, directrice van de F1 Academy, is ook blij met de komst van LEGO naar de grid. "We zijn heel trots dat we de LEGO Groep mogen verwelkomen als officiële partner van F1 Academy", zo zegt ze. Naast het raceteam zal LEGO ook een F1 Academy speelgoedset uitbrengen. Wolff voegt toe: "Wij hopen dat elk jong meisje dat deze stenen oppakt meer ziet dan alleen een model. Ze ziet zichzelf, haar potentieel en haar plek in de wereld van de motorsport. Of ze nu een fan, ingenieur, coureur of leider is."

