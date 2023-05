Jan Bolscher

Donderdag 4 mei 2023 09:12 - Laatste update: 09:56

Red Bull Racing heeft in de nacht van woensdag op donderdag de speciale livery voor het raceweekend in Miami onthuld. Max Verstappen en Sergio Pérez verschijnen op alle drie de dagen in een opvallend jasje op de baan.

De Grand Prix van Miami is de eerste van in totaal drie Grands Prix op Amerikaanse bodem dit jaar. De race in de glamourstad gaat gepaard met behoorlijk wat toeters en bellen: de ideale mogelijkheid voor Red Bull Racing om met een speciale livery op het circuit te verschijnen. En dat is er niet zomaar eentje. De vormgeving is namelijk volledig bedacht door een willekeurige fan van het team. In het kader van de ontwerpwedstrijd Make Your Mark mochten fans de afgelopen weken livery-designs insturen. Het team uit Milton Keynes deelde eerder al een aantal indrukwekkende exemplaren die afgevallen waren, maar nu is de definitieve winnaar bekend. Bekijk hieronder het speciale jasje van de RB19 voor aankomend weekend.

Artikel gaat verder onder video

De livery

Designed by you, the fans 💪 Unveiling our livery for the #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/44zHvTj0o0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023