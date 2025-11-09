Max Verstappen heeft een huzarenstukje afgeleverd tijdens de Grand Prix van São Paulo in Brazilië. De wereldkampioen moest vanuit de pitstraat beginnen, maar sleepte via een masterclass de derde plek binnen, achter winnaar Lando Norris en nummer twee Kimi Antonelli. Een fantastische prestatie. Thuisrijder Gabriel Bortoleto viel uit in de beginfase - en dat gold ook voor beide Ferrari's.

De race begon met Norris op pole en Verstappen vanuit de pitstraat. De eerste paar bochten verliepen zonder problemen en Norris behield de leiding, maar kort daarna kregen we toch een safety car. Bortoleto crashte voor de tweede keer dit weekend. De Braziliaan kwam op het gras en raakte de muur. Op dat moment had Verstappen al een paar plekken gewonnen, ten koste van onder meer Hamilton, die z'n voorvleugel verloor op de achterkant van Colapinto. Toen de race weer hervat werd, ging het wederom mis. Ditmaal werd Leclerc het slachtoffer. Piastri en Antonelli hadden contact, waardoor de Mercedes tegen de Ferrari van Leclerc werd aangeduwd. Leclerc kon niet verder. Het resulteerde in een virtual safety car en een tien seconden tijdstraf voor Piastri.

Tsunoda gestraft door FIA, Verstappen zet koers richting podium

Vervolgens werd de race wederom hervat, ditmaal met Piastri op de tweede positie, achter leider Norris. In de tussentijd ontving Tsunoda nog een tijdstraf van tien seconden voor een moment waarbij achterop de Aston Martin van Stroll reed. Verstappen zette op zijn beurt rustig koers richting de top tien. De race was amper een half uur onderweg of Verstappen - weliswaar een beetje geholpen door diverse pitstops - bevond zich al op de vierde plek. Zelf had Verstappen ook al een pitstop gemaakt tijdens de eerdere virtual safety car. Norris ging in ronde 30 naar binnen voor zijn eerste stop en wisselde naar de softs, waardoor hij leek te mikken op een tweestop. Hij kwam achter Verstappen weer terug op de baan.

Norris en Verstappen maken stop, Hamilton valt uit

Een paar ronden later stak Norris de Red Bull van Verstappen weer voorbij. Logisch, want Verstappen reed op veel oudere mediums, terwijl Norris met kersverse softs onderweg was. Niet veel later riep Red Bull de viervoudig wereldkampioen dan ook nogmaals binnen, wederom voor een setje van de mediums. Hiermee was het doel de race uit te rijden. Op dit moment bevonden we ons ongeveer halverwege de race, hetzelfde moment waarop Hamilton zich moest terugtrekken uit de race. Hij had gewoonweg te veel schade opgelopen in de beginfase van de wedstrijd.

Veel gevechten op Interlagos, Verstappen gaat jagen op softs

Er werd flink gevochten op Interlagos, met name in het middenveld, waar onder meer Bearman en Lawson een sterke wedstrijd reden. Met nog zo'n twintig ronden op de klok dook Norris nogmaals naar binnen voor z'n laatste pitstop. Hierdoor kwam Verstappen aan de leiding, maar ook hij maakte enige tijd later nog een pitstop. De Nederlander wisselde naar een zachte band voor z'n laatste stint. Verstappen kwam als vijfde terug op de baan en moest racen voor wat hij waard was om een podiumplek - of meer - veilig te stellen.

Verstappen grijpt podium na galavoorstelling, winst voor Norris

Verstappen moest eerst zien af te rekenen met Russell. De Brit maakte zich wel breed, maar kon de Red Bull niet achter zich houden. De volgende halte was nummer twee Antonelli. Hij had echter minder dan tien ronden de tijd om deze klus te klaren. Uiteindelijk kwam hij één ronde tekort om voorbij de Mercedes te gaan, maar dit deed niets af aan zijn prestatie vandaag. Een masterclass leverde Verstappen af. Hij finishte uiteindelijk als derde, achter winnaar Norris en nummer twee Antonelli.

