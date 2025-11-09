Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van São Paulo
De Grand Prix van São Paulo is de laatste sessie van het raceweekend in Brazilië. Lando Norris wist zichzelf op de eerste rij te zetten en start de wedstrijd in Interlagos vanaf poleposition. Hij doet dat naast rookie Kimi Antonelli.
Charles Leclerc vertrekt vanaf P3 en Oscar Piastri zal vanaf de vierde stek plekken moeten goedmaken. Isack Hadjar wist op te vallen door de vijfde tijd te rijden en George Russell vinden we terug op P6. Liam Lawson heeft eveneens een prima kwalificatie achter de rug en begint de wedstrijd vanaf de zevende positie, terwijl Oliver Bearman het moet doen met P8. Pierre Gasly (P9) en Nico Hülkenberg (P10) delen de vijfde startrij.
Voorlopige startopstelling Grand Prix van São Paulo
Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso was de beste Aston Martin op P11 en Alexander Albon vertrekt vanaf de twaalfde positie. Lewis Hamilton strandde in Q2 en start daarom vanaf P13, terwijl Lance Stroll achter de Brit begint op de veertiende plek. Carlos Sainz (P15) deelt de startrij met Max Verstappen, die uiteindelijk niet verder kwam dan de zestiende tijd. Esteban Ocon begint de race vanaf P17 en Franco Colapinto start vanaf de achttiende plek. Yuki Tsunoda vertrekt vanaf de voorlaatste positie en Gabriel Bortoleto bezet de laatste plek, nadat hij tijdens de kwalificatie niet in actie kwam.
