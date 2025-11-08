Lando Norris start de Grand Prix van São Paulo morgen vanaf pole position. De McLaren-coureur was wederom de snelste op Interlagos en wist onder meer Kimi Antonelli en Charles Leclerc voor te blijven. Voor Max Verstappen en Red Bull Racing liep de de kwalificatie uit op een gigantische teleurstelling; de Nederlander werd als 16e uitgeschakeld in Q1. Hiermee lijkt zijn vijfde wereldtitel verder weg dan ooit.

In volledig droge omstandigheden werd de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo afgetrapt in Brazilië. De coureurs van Williams werden als eersten naar buiten gestuurd. Ook Verstappen was al snel op de baan te zien, ook omdat Red Bull bij hem de afstelling volledig overhoop heeft gegooid na een teleurstellende Sprint-campagne. Red Bull hoopt met een andere set-up betere prestaties te kunnen realiseren. Een snelle run bij Verstappen bleef dan ook lange tijd uit, terwijl verschillende andere coureurs wel naar de bovenkant van de tijdenlijst schoten. Daar zaten verrassende namen bij, zoals Bearman en Albon, waarbij eerstgenoemde zelfs even de snelste tijd wist neer te zetten. Toen Verstappen met nog iets meer dan vijf minuten te gaan ook aanzette voor een snelle ronde, zette de nieuwe afstelling nog geen zoden aan de dijk; slechts de zestiende tijd werd er geklokt. Verstappen moest dus nog een keer aan de bak.

Enorme domper voor Verstappen en Red Bull: uitgeschakeld in Q1

En dat aan de bak gaan deed de rest van het veld vervolgens ook. Het werd een spannende eindfase van Q1 op Interlagos. Naast Verstappen stonden ook Colapinto, Ocon, Tsunoda en Bortoleto in de gevarenzone. Bij laatstgenoemde had dit te maken met zijn gigantische crash eerder vandaag tijdens de Sprint. Het werd alles of niets voor Verstappen, die het nog één keer kon proberen. Maar het wilde niet baten. Verstappen kreeg geen snelheid in de RB21 en werd als zestiende afgevlagd. "Geen grip. Nul grip. Fantastisch", zo klonk hij gefrusteerd op de boordradio. Het werd een enorme deceptie, des te meer omdat ook Tsunoda het niet wist te redden richting Q2.

Bearman maakt indruk, Hamilton redt het niet in Q2

In het tweede deel liet Bearman opnieuw zien er lekker in te zitten vandaag. Hij ging wederom tijdelijk naar de snelste tijd. De andere coureurs wisten daar in hun eerste run niet aan te komen. Antonelli sloot aan op de tweede plek, gevolgd door Piastri, Russell en Norris. De gevarenzone bestond op dat moment uit Gasly, Stroll, Leclerc, Hülkenberg en Sainz. De coureurs gingen echter allemaal nog een keer naar buiten en Leclerc was de eerste die zich veilig reed; hij ging naar een voorlopig derde tijd. Norris zette vervolgens de snelste tijd scherper. Minder goed verliep het bij Alonso, Albon, Hamilton, Stroll en Sainz: zij werden uitgeschakeld.

Norris grijpt pole tijdens kwalificatie in Brazilië

Ook in de allesbeslissende fase van deze kwalificatie, wist Bearman door te gaan met indruk maken. Nadat alle coureurs hun eerste snelle run voor pole hadden neergezet, stond de Haas-coureur knap op de derde plaats. Piastri zette de voorlopig snelste tijd neer, vlak voor Leclerc. Er moest echter nog een tweede run komen en dus werd het alles of niets voor alles en iedereen. Uiteindelijk was het Norris die wederom opstond. De Brit liet een 1:09.511 noteren en pakte hiermee pole, voor Antonelli en Leclerc. Piastri werd uiteindelijk vierde, gevolgd door Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly en Hülkenberg.

