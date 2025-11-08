Norris wint Sprint in São Paulo na crash van teamgenoot Piastri, Verstappen vierde

Lando Norris heeft de Sprint in Brazilië op zijn naam gezet. De kampioenschapsleider zag zijn teamgenoot - en grootste concurrent - in de beginfase crashen en kon zodoende weer wat uitlopen in de WK-stand. Kimi Antonelli finishte als tweede, gevolgd door George Russell. De vierde plek was er voor Max Verstappen, die geen vuist kon maken. In de slotfase was er nog een snoeiharde crash voor Gabriel Bortoleto.

Ondanks een flinke storm afgelopen nacht, begon de Sprint op Interlagos in relatief droge omstandigheden. De baan was weliswaar niet helemaal droog, maar het was voldoende om op de slicks te starten. Norris begon vanaf pole en verdedigde deze positie bij de start met succes. Verstappen won direct een plekje door aan Alonso voorbij te gaan. Echte chaos bleef uit, al werd de auto van Bearman wel even in de rondte getikt. Vervolgens leek de wedstrijd zich een beetje te settelen, maar voordat de rust echt z'n intrede kon doen, kwam daar plots een safety car. Zowel Piastri, Colapinto als Hülkenberg crashten alle drie binnen luttele seconden van elkaar. Ze gingen allemaal over de natte kerb en raakten de controle over de auto kwijt. De safety car werd al snel omgezet naar een rode vlag en dus werd de Sprint tijdelijk stilgelegd.

Artikel gaat verder onder video

Norris leidt herstart, Verstappen moet oppassen voor Alonso

Tijdens de neutralisatie gingen de monteurs van Sauber met hart en ziel aan het werk om de auto van Hülkenberg nog te herstellen. Dit lukte, maar de Duitser moest wel achteraan weer beginnen. Verschillende coureurs kozen voor een andere bandenset, waaronder ook Verstappen, die wisselde van de softs naar de mediums. De FIA koos voor een rollende start bij de hervatting. Norris voerde deze perfect uit en bleef wederom aan de leiding. Verstappen moest oppassen voor Alonso, want de Spanjaard stond op de zachtere compound en wist de aanval te openen. Verstappen verdedigde echter goed en wist de Aston Martin achter zich te houden.

Norris wint Sprint in Brazilië, vierde plek voor Verstappen

Verstappen reed zich vervolgens los van het groepje achter hem, maar wist ook geen aanval in te zetten richting Russell, die op de derde plek reed. Antonelli probeerde wel aan te haken bij Norris, maar kwam net tekort om een serieuze inhaalactie te realiseren. Zodoende kwam Norris als winnaar van de Sprint over de streep, gevolgd door Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton en Gasly, die allemaal punten wisten te pakken. In de allerlaatste ronde ging het nog wel even goed mis bij Bortoleto, die snoeihard crashte na een inhaalpoging op Albon.

Gerelateerd