Verstappen and Piastri after race at Zandvoort

VIDEO | Marko gelooft in een Verstappen-wonder in Brazilië, Williams krijgt nieuwe naam | GPFans Recap

Dion de Brouwer

Welkom bij GPFans Recap. De serie waar we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen even met je doornemen. En we beginnen bij Max Verstappen want hij hoopt in Brazilië dit weekend opnieuw een grote stap te zetten in het verkleinen van het gat tot de McLaren-coureurs in het wereldkampioenschap.

Persconferenties São Paulo: Verstappen niet aanwezig, thuisheld Bortoleto schuift wél aan
GP van São Paulo

Persconferenties São Paulo: Verstappen niet aanwezig, thuisheld Bortoleto schuift wél aan

  • 15 minuten geleden
  • 1
 'Red Bull verbetert oude onderdelen: ontwikkeling RB22 niet in gevaar door vele updates'
Ontwikkeling

'Red Bull verbetert oude onderdelen: ontwikkeling RB22 niet in gevaar door vele updates'

  • 51 minuten geleden
  • 1
 Viaplay zendt deel van sprintweekend in São Paulo gratis uit voor F1-fans
Sprintweekend São Paulo

Viaplay zendt deel van sprintweekend in São Paulo gratis uit voor F1-fans

  • 1 uur geleden
McLaren legt 'praktische regels' uit voor Norris en Piastri in titelstrijd
McLaren Regels

McLaren legt 'praktische regels' uit voor Norris en Piastri in titelstrijd

  • 2 uur geleden
VIDEO | Marko gelooft in een Verstappen-wonder in Brazilië, Williams krijgt nieuwe naam | GPFans Recap
GPFans Recap

VIDEO | Marko gelooft in een Verstappen-wonder in Brazilië, Williams krijgt nieuwe naam | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
Piquet blikt terug op bereikte mijlpaal met Verstappen: 'Alweer vijf jaar samen'
Kelly Piquet

Piquet blikt terug op bereikte mijlpaal met Verstappen: 'Alweer vijf jaar samen'

  • 3 uur geleden
F1 standen

