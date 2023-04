Remy Ramjiawan

Donderdag 27 april 2023 20:39

George Russell heeft de FIA gesmeekt om consequenter te zijn in hun toepassing van de regels in de Formule 1, nadat er in de eerste drie ronden enkele controversiële beslissingen waren genomen.

Na de race in Saoedi-Arabië besloot de FIA om Fernando Alonso een straf te geven, waardoor de Spanjaard alsnog buiten het podium viel. Russell was eventjes de lachende derde, totdat hij de beker weer moest inleveren bij zijn Spaanse collega en in Melbourne zorgde de rode vlaggen voor veel voer voor discussie. De autobond heeft al eerder beloofd te werken aan de consistentie, maar niet alle coureurs lijken dat nog te voelen.

Artikel gaat verder onder video

Verkeerde keuzes

In gesprek met Autosport.com legt Russell zijn kijk erop uit. "Er zullen zeker veel gesprekken plaatsvinden met de FIA om hun standpunten te begrijpen. Het is een uitdagende tijd, ongetwijfeld voor ons allemaal, en zeker ook voor de FIA", zo wijst Russell naar de druk die op de schouders van de stewards rusten. "Ze zijn niet dom, en ze proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Maar er moeten dingen worden uitgezocht om te begrijpen waar hun aanpak ligt."

Inconsistentie

In de ogen van Russell is de invloed van de FIA op de races op dit moment te groot. "Het kan niet zo zijn dat weekenden volledig worden gedicteerd door wat iemand in race control wil. We hebben de laatste tijd een paar gekke en malafide beslissingen gezien. Als ze consequent zijn, dan is dat prima. Maar het is de inconsistentie die het voor de rest van ons een uitdaging maakt."