Dit mag je tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan verwachten van F1 TV, Viaplay en Ziggo Sport

Redactie

Donderdag 27 april 2023 20:04

Na de lentestop gaat de Formule 1 in Bakoe weer met volle vaart door. De vierde ronde van het wereldkampioenschap staat op het programma in Azerbeidzjan en dat is niet zomaar een weekend, want het is tevens het eerste sprintweekend van het jaar. Tijdens het raceweekend is er weer veel actie te zien en GPFans zet op een rijtje wat de diverse aanbieders dit weekend gaan tonen.

Max Verstappen reist naar Azerbeidzjan af als de klassementsleider. Met een voorsprong van vijftien punten op teamgenoot Sergio Pérez leidt de Nederlander het kampioenschap. Fernando Alonso bezet momenteel de derde plek in het klassement en bewijst daarmee de opmars die Aston Martin dit jaar heeft weten te maken. Dit weekend zijn er extra punten te verdienen, want de eerste sprintrace van het jaar wordt zaterdag gehouden.

Artikel gaat verder onder video

F1 TV Pro

De streamingdienst van de sport zal dit weekend niet alleen de Formule 1 gaan uitzenden, ook het Formule 2-kampioenschap komt aan bod. Een account bij de streamingdienst is binnen een paar tellen aangemaakt en via de volgende link gemakkelijk aan te maken: F1 TV.

28 april 09:05 uur - 09:50 uur F2 vrije training 28 april 11:30 uur - 12:30 uur F1 eerste vrije training 28 april 13:00 uur - 13:30 uur F2 kwalificatie 28 april 14:30 uur - 14:55 uur Voorbeschouwing kwalificatie 28 april 15:00 uur - 16:00 uur F1 Kwalificatie 28 april 16:00 uur - 16:30 uur Nabeschouwing kwalificatie 29 april 10:30 uur - 11:14 uur Sprint Shootout 29 april 13:00 uur - 13:50 uur F2 Sprintrace 29 april 14:50 uur - 15:26 uur Voorbeschouwing sprintrace 29 april 15:30 uur - 16:00 uur F1 Sprintrace 29 april 16:00 uur - 16:30 uur Nabeschouwing sprintrace 30 april 09:25 uur - 10:30 uur F2 Hoofdrace 30 april 12:00 uur - 12:55 uur Voorbeschouwing race 30 april 13:00 uur - 15:00 uur Grand Prix van Azerbeidzjan 30 april 15:00 uur - 15:40 uur Nabeschouwing race

Viaplay

Net als F1 TV Pro geeft Viaplay ook de nodige aandacht aan de Formule 2, maar het Formule 1-programma staat uiteraard centraal.

28 april 11:20 uur - 12:30 uur F1 eerste vrije training 28 april 12:50 uur - 13:30 uur F2 kwalificatie 28 april 14:40 uur - 14:55 uur Voorbeschouwing kwalificatie 28 april 15:00 uur - 16:00 uur F1 Kwalificatie 28 april 16:00 uur - 16:30 uur Nabeschouwing kwalificatie 28 april 20:25 uur - 21:50 uur Studio Formule 1: Azerbeidzjan Shakedown 29 april 10:10 uur - 12:45 uur Sprint Shootout 29 april 12:55 uur - 13:50 uur F2 Sprintrace 29 april 15:00 uur - 18:00 uur F1 Sprintrace 30 april 09:20 uur - 10:30 uur F2 Hoofdrace 30 april 12:00 uur - 16:45 uur Grand Prix van Azerbeidzjan

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1, Ziggo Sport, bouwt ook een aantal programma's om de sessies heen.

28 april 17:00 uur Formule 1: GP van Azerbeidzjan Kwalificatie (samenvatting) 28 april 22:30 uur Ziggo Sport Race Café 29 april 17:00 uur Formule 1: GP van Azerbeidzjan F1 Sprint (samenvatting) 30 april 12:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing 30 april 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1.

30 april 17:25 uur - 17:56 uur NOS Sport: Formule 1 - GP van Azerbeidzjan

Goedemorgen GPFans

Goedemorgen GPFans keert komend weekend weer terug met een live-uitzending in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Vanaf 10:00 uur kan je genieten van de uitgebreide voorbeschouwing op de vierde race van het seizoen met o.a. Asian F3-kampioen Joey Alders en Ford Fiesta Sprint Cup-deelneemster Esmee Kosterman aan tafel.