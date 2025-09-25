Max Verstappen zijn livestreams zijn vaak natuurlijk bron voor mooie momenten en deze week gebeurde dat opnieuw. Tijdens de gamesessie van de Nederlander zagen we hond Nino voor het eerst debuteren.

Na enkele intensieve weken, hebben de coureurs weer even één week rust te pakken alvorens we beginnen aan de reis door Azië. Voor de heren dus tijd voor wat ontspanning. Dat gevoel krijgt Verstappen vaak van het simracen en gamen met de mannen van Team Redline. Iets waar hij eerder al over sprak. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Deze week was het weer tijd voor zijn hobby en het werd een bron van chaos.

Nino debuteert

Zo werd onder meer Verstappen zijn telefoon afgepakt door zijn geliefde Penelope, een graag geziene gast tijdens de livestreams van Verstappen. Deze week zagen we op camera daar een debutant bijkomen. Verstappen zijn hondje: Nino. Het is in huize Verstappen/Piquet natuurlijk al een behoorlijk drukke (beesten)boel, met enkele katten, twee kleine kinderen en dus de hond van de Nederlander. Dit keer hebben we de trouwe viervoeter dus voort het eerst gezien op beeld.

