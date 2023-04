Jan Bolscher

Woensdag 19 april 2023 14:22

Eddie Jordan kan zich vinden in de kritiek die Lewis Hamilton recent uitte richting Mercedes, al erkent de voormalig teameigenaar dat hij het niet prettig had gevonden als één van zijn coureurs zich destijds zo had uitgelaten.

Het team van Mercedes kent voor het tweede jaar op rij een moeizaam seizoen in de Formule 1. Net als diens voorganger doet de W14 niet wat men ervan had gehoopt en kan er niet met Red Bull Racing gevochten worden om overwinningen. De Duitse grootmacht houdt zich nog altijd vast aan het veelbesproken zero sidepods concept, maar weet daar de vruchten niet van te plukken. Het chaotische verloop van de Grand Prix van Australië bood Lewis Hamilton echter wel de kans om als tweede over de streep te komen, en daarmee de eerste podiumplaats van het seizoen voor het team uit het vuur te slepen.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek Hamilton richting Mercedes

De zevenvoudig wereldkampioen liet zich recent opvallend kritisch uit over zijn team, en beschuldigde Mercedes ervan dat ze niet naar zijn input hebben geluisterd bij de ontwikkeling van de W14. Niet veel later nuanceerde Hamilton die uitspraken, al bleef de Brit volhouden dat hij destijds gelijk had. "Als teameigenaar vindt je zoiets niet leuk", vertelt Jordan tegenover The Express. "Maar als ik een coureur zou zijn en ik zou de teameigenaar horen zeggen: 'De engineers hebben ons teleurgesteld en ze hebben hier en daar wat laten liggen...' Ik ben kritisch richting Toto [Wolff, teambaas Mercedes] en ik ben kritisch rihting het team."

Wolff moet vertrouwen terugwinnen

De voormalig eigenaar van Jordan Grand Prix vervolgt: "Met de kracht, macht, kennis en steun die ze hebben gehad, zou Mercedes op z'n mist competitief genoeg moeten zijn om ons, de betalende klanten, een goed gevecht te geven. Ik wil niet naar een Grand Prix kijken om te zien wie er derde wordt achter de Red Bull's. Momenteel is dat helaas wel gaande. Ik denk dat Toto zijn troepen bij elkaar moet roepen. Hij moet het volledige vertrouwen van alle partijen winnen, inclusief Lewis."

Eddie Jordan

"Lewis zou dat niet gezegd hebben als dat gevoel niet openlijk binnen het team heerste. Kan ik hem bekritiseren omdat hij dat gezegd heeft? Ik zou het niet leuk gevonden hebben, maar er moet een reden voor zijn geweest. Ik zou eerst willen weten wat de reden was en of die geldig zou zijn geweest. Was het te rechtvaardigen? Daarna zou ik verder kijken. Er waren geen gevolgen [voor Hamilton], dus ik denk dat hij alle recht had om te zeggen wat hij heeft gezegd", klinkt het.