Jan Bolscher

Dinsdag 18 april 2023 11:49

Formule 1-CEO Stefano Domenicali vertelt dat de Formule 1 "klaar is om gesprekken te voeren" over een eventuele Grand Prix van Londen, waarbij geracet zou worden door de straten van de Britse hoofdstad.

In maart van dit jaar werden voor het eerst de plannen naar buiten gebracht om een Grand Prix te organiseren in het Docklands-gebied, een gebied in het oosten en zuidoosten van Londen gelegen aan de rivier de Theems. Max Farell, oprichter van LDN Collective zei daarover tegen The Times destijds: "Ik denk dat in het beste geval er een Grand Prix van Londen komt in augustus, 2026." Alhoewel een race door de straten van Londen verleidelijk klinkt, hebben deze plannen echter ook geleid tot zorgen over de toekomst van de Grand Prix van Silverstone.

Bomvolle lijst met bestemmingen

Een aantal van de meest geliefde races op de Formule 1-kalender lijken momenteel namelijk op schopstoel te zitten, waaronder Silverstone, Spa en Monaco. Een plekje op de lijst met bestemmingen is wereldwijd enorm gewild, en dus zou een race in Londen zomaar eens een reële bedreiging kunnen vormen voor de race in Silverstone. Ook krijgen de plannen rondom een Grand Prix in Zuid-Afrika van 2024 steeds reëlere vormen, wat de druk op deze bestemmingen verder opvoert.

Door Sky Sports gevraagd naar een eventuele Grand Prix van Londen, vertelt Domenicali: "Waarom niet? Het zou fantastisch zijn. Ik denk dat Londen misschien andere prioriteiten heeft die aandacht vergen, maar uiteraard, het zou een fantastisch project zijn. We zijn klaar om in gesprek te gaan want Londen is waar we onze kantoren hebben. Het zou niet slecht uitkomen - makkelijk qua woon-werkverkeer", klinkt het.