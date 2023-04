Redactie

Hoewel het weer het nog niet altijd laat zien is het volop lente en door het wegvallen van de Grand Prix van China, bevindt de koningsklasse van de autosport zich in de eerste stop van het seizoen. Over twee weken krijgt het Formule 1-seizoen een vervolg in Azerbeidzjan en voor de tussenliggende periode heeft GPFans de beste Formule 1-films op een rij gezet.

Dit seizoen was de planning dat er maar liefst 24 races zouden worden verreden. Vanwege de maatregelen in China rondom het coronavirus is de race in Shanghai te komen vervallen. De beleidsbepalers hebben nog gezocht naar een alternatief, maar dat is er uiteindelijk niet gekomen. Daardoor heeft de racekalender dit seizoen twee pauzes. Niet alleen in april wordt er minder geracet, in augustus staat de zomerstop op de planning.

Rush 2013

De film 'Rush' uit 2013 brengt het intense gevecht tussen de tegenpolen James Hunt en Niki Lauda uit de jaren zeventig prachtig in beeld. De speelfilm met Chris Hemsworth en Daniel Brühl in de hoofdrollen gaat dieper in op het duel tussen het tweetal, dat uiteindelijk uitmondt in een allesbeslissende climax. Bekroond met een mooie 3,77 op Moviemeter, is de film eigenlijk een must-see voor elke racefan en ongetwijfeld een goede optie om een keer te bekijken bij gebrek aan actie op de baan.

Ayrton Senna

Senna (2010)

Misschien wel één van de beroemdste films over Formule 1 is de documentaire 'Senna' uitgebracht in 2010, die het leven en de illustere carrière van de legendarische Ayrton Senna in beeld brengt. Senna portretteert het hele verhaal van de Braziliaan vanaf zijn debuut tot aan zijn tragische dood in Imola en is, net als de film hierboven, echt een documentaire die elke racefan minstens één keer in zijn leven gezien moet hebben. De door Asif Kapadia gemaakte documentaire wordt ook op Moviemeter rijkelijk beloond met een 3,82.

Grand Prix (1966)

Dan eentje uit de oude doos. De speelfilm 'Grand Prix' is een echte klassieker en mocht je door de inmiddels wat verouderde filmtechnieken heen kijken, een zekere aanrader om een kans te geven. De film richt zich op het seizoen 1966, waarin namen als Juan Manuel Fangio, Graham Hill, Jackie Stewart en Jim Clark optraden. Het stuk kreeg drie Oscars en krijgt een 3,40 op Moviemeter.

1: Life on the Limit

Zoals we allemaal weten is de Formule 1 een van de meest risicovolle sporten ooit. In tegenstelling tot 2023, waarin de auto's extreem veilig zijn, ging het er vroeger heel anders aan toe. '1: Life on the Limit' beschrijft het leven van de Formule 1-coureurs die elke week hun leven in gevaar brachten tijdens de gevaarlijkste tijd in de geschiedenis van de topdivisie. Het richt zich ook op de mannen die opkwamen en de sport onherroepelijk veranderden. Moviemeter gaf de film een 3,58.

Ford v Ferrari (2019)

Ford v Ferrari, geproduceerd door Michael Mann, met Hollywoodsterren Christian Bale en Matt Damon in hun glansrollen, onderzoekt de race tussen grootmachten Ford en Ferrari in de jaren zestig. Het vertelt het verhaal van het bouwen van een revolutionaire racewagen met behulp van de nieuwe technologie van die tijd om de concurrentie te verslaan. De film krijgt een prima 3,72 op Moviemeter.

Jean Todt & Michael Schumacher

Schumacher (2021)

De ultieme documentaire van Formule 1-icoon Michael Schumacher. Gevolgd door miljoenen wereldwijd. Zijn sterke wil en triomfantelijke strijd om te winnen tegen alle verwachtingen in, zette Schumacher in het middelpunt van de wereldwijde aandacht. De reis van Michael Schumacher heeft tot de verbeelding van miljoenen gesproken, maar er is veel meer dan autosport aan het succes van deze zeer particuliere man. Het is echter niet alleen zijn vechtlust en streven naar perfectie die Michael Schumacher als persoon definiëren; zijn zelfreflectie en onzekerheden maken het beeld van een gevoelige en weerspiegelde man compleet. Centraal in Michaels verhaal staan zijn ouders, zijn kinderen en Corinna Schumacher, zijn jeugdliefde en de liefde van zijn leven. De documentaire over de kampioen krijgt een 3,28 op Moviemeter.

Drive to Survive

Netflix's Drive to Survive, één van de bekendste Formule 1-documentaireseries, biedt ongeëvenaarde toegang achter de schermen tot F1-teams en coureurs. Het belicht zowel de races als de personen die ze mogelijk maken, waardoor kijkers een unieke kijk krijgen op de innerlijke werking van de Formule 1 en laten zien hoe gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvinden (in tegenstelling tot de PR-vriendelijke versie die je misschien achteraf leest). Drive to Survive heeft kritiek gekregen van oude Formule 1-fans vanwege de fantasierijke hervertelling van sommige gebeurtenissen en de dramatische behandeling van andere, maar het is de ideale start voor nieuwkomers. Na vijf seizoen heeft Drive to Survive een 3,54 op Moviemeter gekregen.

Ferrari: Race to Immortality

'Ferrari: Race to Immortality' beschrijft Ferrari's hoogtijdagen in de jaren vijftig, toen het bedrijf in opkomst was. Enzo Ferrari staat in het middelpunt van zowel tragedie als triomf terwijl hij zijn imperium opbouwt. De documentaire belicht de rijke motorsportgeschiedenis van het team, van filmisch drama tot hartzeer en succes getint met verdriet, door te beschrijven hoe Ferrari als legendarisch werd beschouwd. Als beoordeling heeft de film over Ferrari een 3,28 gekregen op Moviemeter.

Frank Williams

Williams is vooral een kijkje in de ziel van de familie Williams. Het verhaal gaat van de oprichting van het team door Frank Williams tot de overname van de leiding door zijn dochter Claire, aan de hand van een combinatie van nieuwe en archiefbeelden. Virginia Williams, de vrouw van Frank en de moeder van Claire, en de rol die zij speelde in het succes van de familie komen aan bod. Interviews met mensen als Sir Patrick Head en Nigel Mansell brengen het verhaal van een echt familiebedrijf tot leven. Met een 3.67 op Moviemeter kan de film rekenen op een prima beoordeling.

Het verhaal van Bruce McLaren wordt verteld aan de hand van nieuwe gedramatiseerde beelden naast de originele film en ondersteund door interviews met mensen die hem hebben gekend. Het meest opvallende aspect van McLaren is hoe het de buitengewone loyaliteit en toewijding laat zien, waardoor hij een inspiratiebron was voor degenen die voor hem werkten, terwijl hij opklom van een bescheiden begin in Nieuw-Zeeland, tot de top van de autosport. Het verhaal van de visionaire oprichter van McLaren blijft ontroeren nu het bedrijf worstelt om te herstellen van recente tegenslagen. Het verhaal krijgt een 3,59 op Moviemeter.