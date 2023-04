Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 april 2023 08:51

David Coulthard is inmiddels alweer een redelijke periode gestopt in de Formule 1, maar de Brit heeft Christian Horner nog van dichtbij mogen meemaken als teambaas. De voormalig coureur legt uit waarom de nog altijd zittende Red Bull-chef zo'n goede leider van het team is.

Horner werd in 2005 al aangesteld door Dietrich Mateschitz en Helmut Marko als zijnde teambaas van het nieuwe Red Bull Racing. Op slechts 32-jarige leeftijd werd de Brit in het diepe gegooid en kreeg hij de leiding over het nieuwe team. Hoewel de eerste paar jaar gebruikt moesten worden om het team op te bouwen, wist men in de vorm van Coulthard al vroeg een kwalitatieve coureur aan zich te binden. Uiteindelijk hing de tegenwoordig analist na 2008 zijn helm aan we wilgen.

Horner is een racer

Coulthard weet dus prima hoe Horner is en hij legt dan ook uit waarom de Britse teambaas het zo goed doet in de Formule 1. "De waarheid is dat Christian een racer is", vertelt hij bij de Inside Line-podcast. "We kwamen door het Britse kartsysteem heen, dus ik kende hem wel. Ik heb zijn tocht in de autowereld vervolgd. Ik kende dus zijn Arden Formula 3000-team, waarmee er kampioenschappen gewonnen werden."

Menselijke skills

Hij vervolgt en legt de kwaliteiten van Horner uit: "Zijn mensenkennis. Christian is een hele aardige man. Je weet precies waar je staat met hem. Je weet wat hij verwacht en wanneer hij het verwacht. Hij heeft daarnaast gevoel voor humor en medeleven. Wanneer je niet aan het werk bent, is er ook tijd om te relaxen en dingen te vieren. Sommige mensen staan constant aan. Maar dat soort dingen zie je niet bij iedereen, en dat zijn de meest menselijke skills die mensen als Christian hebben", besluit Coulthard.