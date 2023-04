Lars Leeftink

Vrijdag 7 april 2023 16:24

In de documentaire Max Verstappen - Anatomy of a Champion van Viaplay is het nog maar eens duidelijk geworden dat Jos Verstappen en Max Verstappen een bijzondere relatie hebben, die zowel op als buiten de raceweekenden om hetzelfde is.

In de documentaire van Viaplay, waarvan de eerste aflevering sinds afgelopen zondag te zien is en aankomende zondag de tweede aflevering van online komt, krijgen fans een mooie blik achter de schermen bij de familie van Verstappen. Ook Kelly Piquet, de vriendin van Verstappen, maakt haar opwachting. Het levert mooie en unieke beelden op, ook omdat het duidelijk is dat iedereen zich (ondanks de camera's) niet inhoudt en zich gewoon gedraagt zoals ze zich in het normale leven gedragen.

Verstappen eet veel

Het is duidelijk dat, wanneer Verstappen geen sporter was, meer dan genoeg op zou kunnen eten. In de documentaire van Viaplay zit het gezin aan tafel te eten wanneer Verstappen besluit eerlijk te zijn. "Als ik zou willen, zou ik alle salade in mijn eentje opeten, net zoals dat en dat. En die zou ik ook nog naar binnen werken", wijst hij naar al het eten dat op tafel staat. "En dan nog wat soep." Zijn vader vraagt vervolgens of hij daadwerkelijk zoveel honger heeft. "Heb je zoveel honger?" "Nou ja...", reageert Verstappen. Vervolgens wordt er ineens een switch gemaakt naar rally, waar Jos Verstappen sinds een tijdje druk mee bezig is.

Jos en Max lachen

Jos Verstappen snapt, zo blijkt, totaal niet dat Max zoveel kan eten. "Als ik dat allemaal zou eten, dan zou ik niet meer in mijn rallyauto komen." Verstappen heeft vervolgens wel een idee voor zijn vader. "Dan kan je een badkuip installeren", is de veelzeggende reactie van Max. Jos Verstappen geeft vervolgens aan dat het zonder al dat eten ook al een behoorlijke uitdaging is. "Ik vind het nu al moeilijk om erin te komen." Max Verstappen aarzelt niet en haakt meteen in. "Naja, gelukkig kun je vaak oefenen om eruit te komen als je vast zit." Vervolgens barst de hele familie in lachen uit.