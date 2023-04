Brian Van Hinthum

Vrijdag 7 april 2023 07:59

George Russell werd op de zondag in Australië naar binnen gehaald tijdens de eerste safety car van de race. Die beslissing pakte uiteindelijk - mede door de rode vlag - desastreus uit voor de Britse coureur. Toch verdedigt James Allison de verdediging van het team om de leider in de race binnen te halen.

Het leek allemaal nog zo rooskleurig te beginnen voor Russell in Melbourne. De Britse coureur kwam als een duveltje uit een doosje van zijn plek, verraste Max Verstappen voor het ingaan van de eerste bocht en zodoende had hij vroeg goede papieren voor de race. Nadat de eerste safety car-situatie ontstond na de crash van Alex Albon ging het echter helemaal mis voor de jonge Brit. Hij werd naar binnen gehaald voor nieuwe banden, maar even later ging de rode vlag uit en was hij dus flink benadeeld, dit tot ongeloof van zichzelf.

Artikel gaat verder onder video

Risico spreiden

Allison verdedigt nu de keuze van zijn team: "Zo vroeg in de race is het om het even om een safety car-stop je gaat helpen of juist een beetje benadeelt", verklaart hij in de Mercedes debrief. "Dus besloten we om onze auto's te splitten. We haalden George naar binnen en lieten Lewis buiten. Op dat moment is het perfect in balans of het ja gaat helpen om te stoppen of niet. Met het naar binnen brengen van één van de auto's verdeel je het risico. Dan wed je dus op één paard", vertelt hij.

Onverwachte rode vlag

Hij vervolgt: "Zoals het er meteen daarna uitzag, leek het erop alsof we het juiste haddn gedaan door George naar binnen te halen. Vooral omdat we zo'n goedkope pitstop konden doen tijdens de safety car. Maar alles wat we bedacht hadden, werd volledig in het putje gegooid toen de rode vlag uitging enkele seconden later." De technische chef geeft toe dat Mercedes die rode vlag niet zag aankomen. "We waren zeer verbaasd door die rode vlag. Voor ons leek het als een incident dat ook met geel afgedaan had kunnen worden", besluit hij.